Conte lancia una manifestazione per la pace: "Il M5s ci sarà, anche senza bandiere"

Una manifestazione popolare per dire "no" alla guerra in Ucraina e scongiurare il rischio nucleare. A invocarla è il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte che in un'intervista ad "Avvenire" torna a chiedere "una svolta negoziale che ponga fine al conflitto". Alla mobilitazione dovrebbero partecipare tutti "i cittadini che vivono con preoccupazione l’escalation militare in corso". "Credo siano tanti anche tra gli elettori del centrodestra" spiega il capo politico del M5s. Che poi prosegue: "L'ossessione di una ipotetica vittoria militare sulla Russia, che nel frattempo continua nella sua efferata e ingiustificata politica di aggressione, non vale il rischio di un'escalation con un folle ricorso a testate nucleari e armi non convenzionali nonché il rischio di una severa recessione economica che può ulteriormente schiacciare le nostre economie. Se questa mobilitazione si concretizzerà il Movimento ci sarà, anche senza bandiere".

Un concetto sottolineato di nuovo questa mattina in un tweet in cui Conte ribadisce che i 5 Stelle sono pronti a fare la propria parte.

Per ora si tratta solo di un'idea, nulla di più, ma la "chiamata alle armi", o meglio al disarmo, è già partita. Tant'è che la proposta ha trovato l'adesione del leader di "Unione popolare" Luigi de Magistris. Per l'ex sindaco di Napoli è giunta "l'ora di organizzare con l’intero fronte pacifista una manifestazione contro la guerra dei governi e per la pace dei popoli. Solo i popoli - scrive in un tweet - possono fermare la corsa verso l’olocausto nucleare. Subito tregua e inizio negoziati, stop invio armi".

L'idea di Conte avrebbe fatto dei proseliti anche all'interno della coalizione di centrosinistra, anche se per ora non c'è né una data e né una location per la mobilitazione. Certo è che l'idea di invocare la piazza torna utile al leader del M5s, da tempo scettico sull'invio di armi a Kiev, per ribadire ancora una volta da che parte sta. Resta da vedere se il Pd lo seguirà in questo battaglia.