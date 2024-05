Pd in piazza il 2 giugno a Roma, Schlein: "Una grande manifestazione contro premierato e autonomia"

"Dobbiamo fare uscire forte la nostra voce". Elly Schlein chiama a raccolta il Partito democratico per "sollevarlo" contro le riforme del governo Meloni. La data è più che simbolica, la festa della Repubblica del 2 giugno: "Vi chiedo di mobilitarci in modo forte: il due giugno faremo una manifestazione sulla Costituzione e l'Europa federale contro il premierato e l'autonomia differenziata a Roma", ha detto Schlein durante l'assemblea straordinaria dei senatori Pd.

Schlein su premierato e autonomia: "Non si cambia la Costituzione a colpi di maggioranza"

La segretaria rivendica le proposte del suo partito e rilancia la sfida al governo, con, sullo sfondo, le elezioni europee di giugno: ''Non si cambia la Costituzione a colpi di maggioranza. Siamo stati convocati dal governo una sola volta. Noi abbiamo portato le nostre proposte, abbiamo sfidato il governo a cambiare la legge elettorale per riavvicinare i cittadini, abbiamo proposto la sfiducia costruttiva per evitare crisi al buio. Niente. Non ci hanno mai più richiamato. Non lo hanno fatto perché sono bloccati dallo squallido baratto con l'autonomia. Con premierato e autonomia si va avanti con la legge del più forte - le parole di Schlein - In aula metterete la vostra voce e i vostri corpi per fermare questo scempio", la sua incitazione.

"Questo Governo - prosegue Schlein - non riuscendo a ottenere risultati nel campo economico e sociale, cerca di manomettere la costituzione per poter avere qualcosa da sventolare alle europee. Dobbiamo mettere tutto in campo tutte le nostre competenze e tutta la nostra determinazione per impedire una riforma che indebolisce il parlamento e il Capo dello stato. Noi per questo dobbiamo fare muro e lo faremo anche con una manifestazione il 2 giugno a Roma e anche partecipando a quella a Napoli il 25 giugno sull'autonomia differenziata".

Gasparri: "Schlein e compagni in piazza il 2 giugno? Teppismo istituzionale"

La reazione del centrodestra alla manifestazione del Pd per il 2 giugno non si è fatta attendere ''Schlein e compagni non rispettano nemmeno la festa della Repubblica del 2 giugno e vogliono, in quella data, fare una ulteriore manifestazione contro le riforme in discussione in Parlamento per modernizzare la Repubblica", le parole di Maurizio Gasparri, capogruppo dei senatori di Forza Italia.

"Calpestano le date con un teppismo istituzionale degno di miglior causa. La pochezza delle loro proposte, la disperazione per il loro fallimento li porta anche a dissacrare momenti importanti di celebrazione della nostra Repubblica. Per loro anche il 2 giugno deve essere giorno dell'odio, dell'insulto e dell'ignoranza. Ma dobbiamo dire grazie a chi ha messo la Schlein alla guida del Pd. Una scelta più utile a noi era difficile da individuare'', ha detto il senatore di Forza Italia.