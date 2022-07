Le manifestazioni di piazza per Draghi

Si moltiplicano gli appelli per non far cadere il governo Draghi. Dopo le dimissioni presentate dal presidente del Consiglio Mario Draghi e rigettate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la crisi di governo è nel vivo e fino a mercoledì, giorno del discorso alle camere di Draghi, non si sa quale traiettoria prenderà. Gli appelli affinché non cada il governo sono numerosi, dal mondo dell'associazionismo, ai rettori, passando per politici e sindaci. Ora, si scende anche in piazza per chiedere che il governo Draghi vada avanti fino alla scadenza naturale della legislatura, a marzo 2023.

La manifestazione pro-Draghi di Roma

Oggi 18 luglio alle 18:30, ci sarà una manifestazione pro-governo Draghi alle 18:30 in Piazza San Silvestro, senza simboli di partito, ma solo con bandiere dell’Italia e dell’Europa. L'evento è stato promosso da Manfredi Mumolo, 20 anni, studente di Scienze Politiche alla LUISS di Roma. "È nostro dovere chiedere a Mario Draghi di continuare a guidare l’Italia - si legge nel post Facebook di Mumolo - Lo facciamo con una manifestazione spontanea, libera, aperta. Senza simboli di partito. Ma con l’Italia e l’Europa nel cuore".

Il segretario di Azione Carlo Calenda in un tweet ha scritto che anche lui sarà "Oggi in piazza non per difendere Draghi, ma per difendere l’Italia seria, quella che vuole andare a testa alta nel mondo, quella che si è stancata di essere ostaggio di cialtroni sovranisti e populisti. Dimostriamo di essere in grado di contrastare il declino italiano. A dopo".

Oggi in piazza non per difendere Draghi, ma per difendere l’Italia seria, quella che vuole andare a testa alta nel mondo, quella che si è stancata di essere ostaggio di cialtroni sovranisti e populisti. Dimostriamo di essere in grado di contrastare il declino italiano. A dopo. pic.twitter.com/uBZ864g6Ff — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 18 luglio 2022

La manifestazione di Milano

Alla stessa ora di Roma, anche a Milano un gruppo di cittadini milanesi saranno in piazza della Scala per sostenere il governo di Mario Draghi. L’iniziativa, lanciata da Marco Ghetti, presidente di “Per l’Italia con l’Europa”, ha subito raccolto, intorno allo slogan "Con Draghi, per il futuro dell'Italia e dell'Europa", l'adesione di partiti e movimenti politici, tra cui Azione, +Europa, Italia Viva, Base Italia, Movimento Federalista Europeo, Per l'Italia con l'Europa. Diversi esponenti del Pd hanno a loro volta aderito all'iniziativa a titolo personale, insieme a professionisti, imprenditori, docenti universitari e scolastici, esponenti del mondo della cultura, attivisti del mondo del terzo settore, del volontariato e del mondo della scuola.

La manifestazione di Torino

Anche a Torino ci sarà una manifestazione pro-Draghi: "Più Europa e Azione oggi saranno a Roma, Milano e Torino, per prendere parte alle manifestazioni spontanee di cittadini che chiedono al premier Mario Draghi di andare avanti. I due partiti della federazione liberaldemocratica, a partire dalle 18.30 saranno a Milano in piazza della Scala, a Torino in piazza Palazzo di Città e a Roma, in piazza San Silvestro. Alla manifestazione romana, partecipano tra gli altri i segretari di Azione e +Europa Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova, insieme ai vertici dei due partiti" si legge in un comunicato dell'ufficio stampa di Azione.