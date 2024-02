"Il governo Meloni tradisce il Sud": bufera sui manifesti della Regione Campania

"Il governo Meloni tradisce il Sud". Così si legge su alcuni manifesti comparsi dalle prime ore di lunedì mattina, 26 febbraio, in diverse città capoluogo della Campania. Nulla di strano, se non fosse che i manifesti recano il logo della Regione Campania e sarebbero stati finanziati con i soldi pubblici. Così almeno sostiene il centrodestra, che va all'attacco del governatore De Luca e della giunta di centrosinistra: "De Luca usa la Regione come se fosse una proprietà privata" dice il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, che parla di una "volgarità istituzionale senza precedenti" e si chiede: "Nelle tasche di quale concessionario finiscono i soldi dei cittadini? De Luca è stato già condannato dalla Corte dei Conti ma continua a pagarsi gli sfizi personali con la tasca del popolo".

Per il deputato della Lega Gianpiero Zinzi "De Luca continua a usare soldi pubblici per fare propaganda politica ed alimentare le sue menzogne", ma la verità - scrive sui social - "è un"altra: i fondi destinati alla Campania non sono bloccati e lui è l’unico governatore d"Italia che evita il dialogo con il governo e si rifiuta di spiegare come spenderà le risorse".

Oltre alla scritta "Meloni tradisce il Sud" (a caratteri cubitali) sui manifesti c'è anche l’elenco delle richieste che l’esecutivo non avrebbe sinora accolto dalla Campania, facendo riferimento al blocco dei fondi Ue, che dura da 18 mesi, e a quello dei fondi per la cultura e per le strade. E si evidenzia la situazione dei Comuni che - a causa della mancanza di risorse - sono avviati verso il dissesto.

L'agenzia Adnkronos scrive che da Palazzo Santa Lucia è arrivata la conferma che i manifesti "sono finanziati con fondi istituzionali della comunicazione della Regione Campania". Secondo quanto si apprende dalla Regione, si tratterebbe di una "campagna istituzionale in quanto è a difesa dei cittadini campani". Intanto il centrodestra ha presentato un'interrogazione in consiglio regionale "sull’utilizzo distorto dei fondi della comunicazione da parte del presidente De Luca". "Con il simbolo della Regione - viene spiegato nella nota - si utilizza la comunicazione istituzionale per finalità di lotta politica, attraverso una massiccia diffusione pubblicitaria, con conseguente spreco di risorse pubbliche".