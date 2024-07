"Una manna dal cielo". È polemica per parole di Corrado Augias sull'attentato a Trump

Infuriano le polemiche per un articolo di Corrado Augias, pubblicato da Repubblica. Il giornalista, a proposito dell'attentato all'ex presidente Usa, Donald Trump, ha scritto una riflessione su come i leader possano talvolta utilizzare il loro corpo sofferente "per conquistare voti", mettendo a paragone quanto successo in Pennsylvania con l'aggressione a Silvio Berlusconi del 13 dicembre del 2009, quando l'allora quarantaduenne Massimo Tartaglia lanciò una statuetta raffigurante il Duomo di Milano contro il leader di Forza Italia, ferendolo al volto.

Augias: "La reazione di Trump è stata fulminea"

"La reazione di Donald Trump al colpo che gli ha sfiorato l’orecchio destro è stata fulminea", scrive Augias, che poi aggiunge: "Nessun ragionamento, puro istinto. Come mostrano le immagini, quando ha avvertito un doloroso bruciore, s’è toccato la parte, ha guardato per un attimo la mano sporca di sangue e allora, mentre gli uomini (e una donna) dei servizi segreti lo circondavano facendo muro con i loro corpi trascinandolo via, s’è divincolato girandosi verso il pubblico ha alzato il pugno gridando “Combattere, combattere” ma soprattutto mostrando al popolo il volto rigato di sangue. Sono cose che non s’imparano, semplicemente si fanno se uno ha dentro di sé una naturale potenzialità istrionica, la consapevolezza che la lotta politica si fa anche esibendo le conseguenze di un attentato mancato. In piena campagna elettorale, una manna caduta dal cielo".

Per il giornalista c'è una similitudine tra la reazione di Trump e quella di Berlusconi: "Il leader colpito - continua Augias - il volto rigato di sangue, due denti fratturati (ma questo si saprà dopo) si rese visibile nella ressa esponendo alla folla e alle telecamere il sangue che scorreva piuttosto abbondante. Come nel caso di Trump anche quello di Berlusconi fu un gesto immediato, istintivo, un riflesso condizionato, la consapevolezza che l’esibizione del sangue, nel caso di un leader politico, è un impareggiabile strumento di comunicazione".

Salvini: "C'è chi descrive come mostri da abbattere i nemici scomodi"

In rete sono in molti ad attaccare Augias (in molti casi senza aver neanche letto l'articolo), accusandolo di diffondere odio utilizzando parole d'odio in cui lo attaccano soprattutto per la sua età. A fomentare i tanti commenti i post di alcuni opinionisti di destra e di qualche politico. Non lo cita direttamente il vicepremier Matteo Salvini, che attacca sui social: "Quello che è successo a Donald Trump è grave e sconvolgente e deve servire da monito a chi passa il tempo a descrivere pericolosamente come 'mostri da abbattere' i nemici scomodi, come ricorda l'episodio accaduto a Silvio Berlusconi". Più diretto il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama, Lucio Malan, che condividendo uno screenshot con l'articolo di Repubblica scrive: "Non c'è bisogno di commentare". Il senatore leghista Claudio Borghi rilancia l'ex deputato del Carroccio Alex Bazzaro: "Ti hanno appena sparato da 150 metri per ammazzarti - scrive su X - uccidendo un uomo dietro di te. Ma per Repubblica, la reazione di un uomo che ha la forza e il coraggio di rialzarsi e salutare la sua folla, è usare il corpo ferito per i voti. Ciliegina il Berlusconi, ossessione mai finita".