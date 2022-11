La prima manovra del governo Meloni: "Non abbiamo pensato al consenso, abbiamo fatto scelte utili"

La legge di bilancio del governo Meloni ha preso forma. Il provvedimento è stato varato in Consiglio dei ministri e tocca temi cruciali come gli aiuti alle famiglie, le pensioni, il reddito di cittadinanza, la flat tax e il cuneo fiscale quindi gli stipendi. Si tratta di un pacchetto di provvedimenti da quasi 35 miliardi di euro, di questi 21 sono assorbiti dalle misure per mitigare l'aumento dei prezzi dell'energia.

Adesso che la manovra è scritta si apre la discussione parlamentare, con tempi stretti perché deve essere approvata entro il 31 dicembre se si vuole evitare l'esercizio provvisorio di bilancio. La stessa premier Giorgia Meloni spiega gli assi portanti della manovra e gli altri provvedimenti approvati in Consiglio dei ministri oggi in conferenza stampa. Seguiremo qui la conferenza della premier. Con lei anche i ministri delle Infrastrutture, del Lavoro, dell'Economia.

"Coraggiosa, coerente, politica". Gli aggettivi usati da Meloni per definire la manovra. La premier si mostra soddisfatta e parla di una manovra che "non cerca il consenso" ma che è stata scritta partendo dalle "cose utili".

"Quando ti occupi del tuo bilancio e le risorse mancano - spiega Meloni - non stai a preoccuparti del consenso ma di cosa sia giusto fare per far crescere la famiglia nel migliore dei modi, si fanno delle scelte e ci si assume delle responsabilità. È una legge finanziaria coraggiosa, coerente e che scommette sul futuro. Abbiamo scritto questa legge di bilancio che fa delle scelte politiche in appena un mese. La manovra racconta una visione politica".

Meloni sottolinea che "alla base delle norma ci sono due grandi priorità: la crescita, cioè mettere in sicurezza il tessuto produttivo" e, dall'altra parte "la giustizia sociale a dire l'attenzione alle famiglie e ai redditi più bassi".

Gli interventi sulle bollette

"Come promesso - rimarca Meloni - la voce maggiore di spesa della manovra riguarda il tema del caro bollette: su una manovra di 35 miliardi, i provvedimenti per l'energia sono di circa 21 miliardi, ovviamente le due scelte fondamentali riguardano i crediti di imposta per le aziende, per cui è previsto un credito che si applica su parte dell'aumento che le imprese hanno fatto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi noi confermiamo e aumentiamo i crediti dal 40 al 45% per le aziende energetivore e fino al 35% per le non energivore".

"Lo Stato - dice Meloni - interviene per calmierare le bollette per le famiglie, prima con un Isee massimo di 12.000 euro e noi lo portiamo a 15 mila euro. La platea per le famiglie si allarga ma chiaramente la misura è per quelle più bisognose e vale 9 miliardi di euro".

Cresce l'assegno unico per i figli

Una larga parte della manovra è incentrata su famiglia e natalità. "I provvedimenti valgono un miliardo e mezzo di euro, una scelta che non ha molti precedenti - dice la premier - . L'assegno unico viene aumentato del 50% a tutti per il primo anno di vita del bambino, del 50% per tre anni per le famiglie numerose. L'Iva su tutti i prodotti della prima infanzia sarà al 5% e anche per quello che riguarda i dispositivi igienici femminili non compostabili, vengono confermate le misure per acquisto della prima casa sulle giovani coppie".

Diventa strutturale la maggiorazione per i figli disabil. Una "misura che può sembrare scontata sottolinea Meloni -ma che non era così perché era "transitoria. Credo sia fondamentale mettere in campo aiuti per i bimbi disabili".

Non c'è invece l'azzeramento dell'Iva su pane e latte, norma trapelata nei giorni scorsi. "Si sarebbe spalmato su tutti e non solo su chi aveva redditi bassi", la precisazione di Meloni.

Congedo parentale

Cambia il congedo parentale, con la possibilità di avere un mese in più (facoltativo) con retribuzione all'80%. "Ho sempre pensato - spiega Meloni - che molte madri non se lo potessero permettere con il 30% della retribuzione. Noi abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo retribuito all'80% e utilizzabile fino al sesto anno di vita. Una sorta di salvadanaio del tempo senza ritrovarsi in condizione economiche difficili".

Il taglio del cuneo fiscale

Con la manovra, facciamo "un taglio del due per cento del cuneo fiscale per redditi fino a 35 mila euro, interamente lato lavoratore, ma aggiungiamo un ulteriore un per cento per i redditi fino a 20 mila euro". Questo, ha spiegato, "costa oltre quattro miliardi di euro" e mostra che "un'altra grande priorita' l'abbiamo data al taglio del costo del lavoro".

Verso la riforma delle pensioni

Si avvia un nuovo schema pensionistico anche se la riforma verrà varata successivamente. Per il 2023 si consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro c'è una decontribuzione del 10%. Prorogata per il 2023 Opzione donna con modifiche: in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi. Confermata anche l'Ape sociale per i lavori usuranti.

Pensioni più alte

Nella manovra trova spazio la rivalutazione delle pensioni, ma legata all'importo dell'assegno. "Abbiamo deciso - spiega Meloni - di rivalutare le pensioni minime del 120%. L'aumento maggiore in rapporto all'inflazione lo avranno le pensioni più basse. Man mano che la pensione aumenta, l'aumento diminuisce".

La tregua fiscale

"Nessun condono" dice Meloni, che spiega come il governo ha inteso la cosiddetta pace fiscale. "Lo spirito da cui muoviamo è un rapporto diverso tra Stato e contribuente: lo Stato non è più aggressivo e punitivo ma giusto e comprensivo verso chi è in difficoltà. Non esiste alcun condono ma solo operazioni vantaggiose per lo Stato. Vengono annullate - spiega Meloni - le cartelle inferiori a 1000 euro e antecedenti al 2015. Per tutti gli altri si paga il dovuto con una maggiorazione unica del 3% e la rateizzazione.

Per i dipendenti fissata l'aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro.

Sono previste agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 6 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato e in particolare pe le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza.

Sarà introdotta la flat tax incrementale per i lavoratori al 15% - Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.



Per le scuole partitarie è previsto il ripristino del contributo (70 mln) + trasporto disabili (24 mln)

Cambiano le regole per il reddito di cittadinanza. Secondo quanto scritto del disegno di legge dal 1° gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età) è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7/8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. E’ inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, decade il beneficio del reddito. Si decade anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta congrua.

Dal 1° gennaio 2023 la soglia per l’uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro.

Prevista la sospensione anche per il 2023 dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate.

Viene rifinanziato il fondo per 1 miliardo per il 2023. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro). Prorogato bonus Ipo (credito imposta per favorire la quotazione pmi in borsa).