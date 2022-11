Occhi puntati sulla prima manovra del governo Meloni e Pnrr: arriva delegazione Ue in Italia

La prima manovra economica del governo Meloni e lo stato di avanzamento del Pnrr al centro dell'attenzione dell'Unione europea. I vertici della direzione generale della Commissione europea che si occupano di conti pubblici ed economia (Ecfin) e della task force istituita a Bruxelles per seguire i piani nazionali di ripresa e resilienza saranno a Roma nei prossimi giorni.

A guidare la delegazione di Bruxelles, Celin Gauer, la responsabile della task force Ue per i piani di ripresa e resilienza, e Declan Costello, vice direttore generale della Ecfin. La missione, a quanto si è appreso, rientra nel quadro delle attività previste dal semestre europeo per le politiche di bilancio. A questo si aggiunge il confronto periodico per discutere dello stato di avanzamento del Pnrr.

Il documento programmatico di bilancio è stato inviato la scorsa settimana a Bruxelles, che deve ora esaminarlo e preparare la sua opinione da rendere nota nelle prossime settimane. Parallelamente i tecnici italiani e quelli della Commissione faranno il punto sul rispetto degli impegni assunti dall'Italia per l'attuazione del Pnrr e le richieste di modifica che il governo si prepara ad avanzare.

La ricognizione italiana della Commissione Ue si concluderà sabato 2 dicembre con la conferenza annuale sul Pnrr che si terrà a Roma nella caserma Sante Laria della guardia di finanza.