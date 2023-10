Calenda attacca: "La Manovra è populista e indebita gli italiani"

"La manovra come era stata annunciata: un sacco di tagli in deficit, che in questo momento sono pericolosissimi perché abbiamo una condizione di grande instabilità internazionale. E soldi del tutto insufficienti sulla sanità e sull’istruzione, di cui nessuno parla ma che è in condizioni terrificanti". Così Carlo Calenda, ex ministro per lo Sviluppo Economico e leader di Azione.

Perché la definisce una manovra populista?

"Perché quando si tagliano le tasse facendo deficit, cioè indebitando gli stessi italiani, e lo si fa in una condizione internazionale di grande difficoltà come questa, è molto pericoloso ed è appunto un gesto populista, lo fai per accattivanti gli elettori; ma poi gli elettori sono i primi ad accorgersene; si rendono conto che gli dai qualche euro in più al mese ma poi se devono andare a fare una Tac devono pagarsela da soli".

La sanità resta il principale terreno di scontro tra maggioranza e opposizioni: Meloni promette più soldi per accorciare le liste d’attesa. È credibile?

"Lei promette, ma al momento non c’è niente di concreto: Ci sono dei soldi per gli adeguamenti contrattuali, che sono sicuramente importanti, ma il piano di smaltimento sulle sole liste d’attesa gravi, che sono dieci milioni di prestazioni oncologiche, screening e interventi chirurgici, necessita di più di due miliardi di euro. Quindi è una manovra che da questo punto di vista è insufficiente anche solo per la gestione delle emergenze".

E i tagli sulle aliquote Irpef?

"Il punto è come lo fai. Io sono d'accordo sul taglio delle aliquote Irpef, ma intanto ti potevi limitare a quello, che erano già quattro miliardi di euro. Il problema, anche qui, è che che sono fatti i deficit. Se tu non tagli le spese, ma tagli le tasse, aumenta il debito; e il debito è sulle spalle degli italiani. E rischi di non avere un euro se si presenta un problema, ad esempio, sul carburante o su altro. Infine, questione non da poco, rischi di spingere le agenzie di rating a una valutazione negativa e questo sarebbe tragico".

In compenso Salvini dice che ci sono i soldi per il ponte sullo Stretto ?

"Ma sì, pure per la centrale nucleare a Milano. Salvini ogni mattina da qui alle elezioni europee dirà qualcosa. Un dato di fatto è che noi in questo momento non stiamo spendendo i soldi del PNRR: il confronto con la Spagna è impietoso. Non riusciamo a mettere soldi sulla politica industriale per incentivare gli investimenti e non si riescono a fare le cose più basilari, altro che centrali nucleari e ponti sullo stretto".

Il ministro Giorgetti ha detto che si aspetta che dai partiti che sostengono il Governo non si aspetta emendamenti. Voi invece cosa proporrete?

"Noi proporremo un riorientamento di soldi verso la sanità e comunque un meccanismo di rimborso, che è quello che noi avevamo previsto per le prestazioni urgenti: se lo Stato non è in grado di assicurarti prestazioni sanitarie urgenti, te le deve almeno rimborsare. Ovviamente questi emendamenti verranno bocciati, l'intervento mi pare molto difficile. Il Governo andrà per la sua strada ed è una strada di grave irresponsabilità”. Il Ministro ha anche lasciato aperto uno spiraglio sul Mes. Ha detto che se lo chiederà il Parlamento agiranno di conseguenza Ma certo che ratificheranno il Mes, è tutta una sceneggiata ridicola a cui assistiamo da mesi. C’è questo balletto perché non riescono a dire 'abbiamo detto un sacco di idiozie sul Mes e non abbiamo preso 38 miliardi che avrebbero rimesso a posto il sistema sanitario'. Quello che ho detto loro è che ribadisco, è che se vogliono rinegoziarlo, lo facciano chiedendo la riapertura del Mes sanitario, almeno si riuscirebbe a mettere a posto quella".