La manovra di Giorgia Meloni non aiuterà la natalità

Doveva essere il governo della procreazione, quello che avrebbe combattuto l’inverno demografico invogliando le famiglie - rigorosamente italiane e "tradizionali" - a mettere al mondo tanti figli: braccia e cervelli da offrire alla patria per un futuro di ricchezza e prosperità. In realtà, scorrendo alla seconda legge di bilancio mandata alle camere dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, con tanto di errata corrige, gli aiuti alle famiglie sono davvero poca cosa, soprattutto se messi a saldo con l’aumento delle tasse su quei beni fondamentali nei primi mesi e nei primi anni di vita dei neonati, come pannolini e latte in polvere.

Un aiuto per poche madri, per poco tempo

Un ritocco pesante, arrivato "col favore delle tenebre" (cit.) quello che ha cambiato, con una nota inviata dal governo alla presidenza del Senato, l’articolo 37 della legge di bilancio, quello sugli sgravi fiscali alle buste paga delle mamme con più figli. A farne le spese, le italiche donne lavoratrici - assunte a tempo indeterminato - che hanno "donato" solo due pargoli alla comunità: per loro lo sconto sulle tasse non durerà tre anni, come da testo approvato in Consiglio dei Ministri, ma solo fino al 31 dicembre 2024. Praticamente una misura una tantum che difficilmente produrrà un boom di nascite.

E poi ci sono i paletti, che restringono - e di molto - la platea delle madri che beneficeranno della norma. Il primo è meramente economico: la decontribuzione, sia per le madri con "solo" due figli, che per quelle con tre o più figli (che ne beneficeranno fino al compimento del diciottesimo anno di età degli stessi) avrà un tetto di tremila euro. Riguarderà quindi stupendi medio bassi e sarà in parte assorbita dal taglio del cuneo fiscale, che nel 2024 sarà applicato a tutti i lavoratori dipendenti con quelle fasce di reddito. Un piccolo aiuto, ma a un numero abbastanza ridotto di famiglie, dato che la scelta di mettere al mondo più di un figlio è spesso legata proprio al reddito.

Tagliate fuori le lavoratrici domestiche

Non beneficeranno della misura, insieme alle tante madri che lavorano con partita iva o con contratti a tempo determinato, le oltre 5 mila lavoratrici domestiche, esplicitamente escluse. La denuncia arriva dall’osservatorio Domina (Associazione nazionale famiglie dei datori di lavoro domestico): "Garantire anche alle mamme impiegate nel lavoro domestico gli stessi diritti delle altre dipendenti è doveroso - commenta il Segretario Generale, Lorenzo Gasparrini -. Si tratta di lavoratrici indispensabili per le famiglie che ci consentono di gestire i nostri cari e le nostre case e che devono avere tutti gli strumenti per gestire i loro figli".

Donne e lavoro, i numeri non sono incoraggianti

Insomma, dagli esigui aiuti del governo Meloni, oltre a essere escluse tante madri lavoratrici e le tante famiglie con un solo figlio, sono escluse anche quelle famiglie che i figli potrebbero ancora farli, che in teoria dovevano essere quelle che più andavano invogliate a farli. E sono escluse anche quelle madri bisognose che un lavoro non ce l’hanno, quelle che subiranno solo gli aumenti sui prodotti. Secondo il report annuale sulla natività pubblicato da Save The Children, le donne con figli minori che hanno un lavoro sono appena il 63% del totale e ovviamente non sono tutte lavoratrici a tempo indeterminato. Bankitalia, nel suo ultimo rapporto, registra invece che il numero di donne lavoratrici nella fascia d’età tra i 15 e il 64 anni è ferma al 51,1 per cento, 18 punti in meno rispetto agli uomini. E i loro impieghi sono più frequentemente di tipo temporaneo o part time. Sul documento si legge anche che le retribuzioni orarie delle donne sono più basse dell’11 per cento rispetto a quelle degli uomini e che la probabilità di perdere il posto raddoppia quando diventano madri.

