Borghi (Italia Viva): "È la manovra del più tasse per tutti"

Dopo due settimane di fibrillazioni all'interno della maggioranza, il governo sembra aver finalmente trovato la quadra sulla prossima legge di bilancio, che arriverà alle Camere nelle prossime ore. Dalle indiscrezioni che trapelano, non cambierebbe molto rispetto l'impianto originario delle bozze circolate negli ultimi giorni.

"Sembra una situazione patologica - spiega il capogruppo di Italia Viva al Senato, Enrico Borghi - quindici giorni fa hanno fatto un consiglio dei ministri, hanno detto che avevano deliberato una legge, dopodiché si sono rincorsi fra di loro con le bozze e oggi hanno dovuto fare una riunione in sede politica per ridefinire le cose che evidentemente non avevano allineato in precedenza. Un approccio alquanto abborracciato".

"Inaccettabile lo stop agli emendamenti, ci avvicina a Orban"

Italia viva critica la scelta dell'esecutivo, che ha imposto ai parlamentari della maggioranza di non emendare la manovra per velocizzarne l'iter d'approvazione. "È un inedito assoluto - continua Borghi - e per questo abbiamo scritto al Presidente della Repubblica segnalando l'anomalia. Con buona pace della centralità parlamentare e dell'impulso della parte del potere legislativo c'è una spinta sempre più marcata a trasformare le aule parlamentari in luoghi silenziosi e messi di una ratifica di decisioni altrove e questo non è accettabile, è qualcosa che ci porta più vicino a Orban che alle latitudini occidentali. Per questo oggi ho dichiarato che siamo pronti a depositare quegli emendamenti delle forze politiche che sostengono la maggioranza che saranno affini con le nostre proposte".

"Si colpiscono il ceto medio e i poveri"

Entrando nel merito dei provvedimenti varati dal governo, il senatore di Italia Viva non fa sconti: "Ci chiediamo dove sia finita la Forza Italia che diceva che non si sarebbero mai dovuti mettere le mani nelle tasche dei cittadini - spiega -. C'è una raffica di aumenti di imposte indirette che colpiscono i cittadini indipendentemente dal loro censo: l'aumento dell'iva sui pannolini, sugli assorbenti e sui prodotti per l'infanzia si crea un meccanismo nel quale viene appesantito il ceto medio e vengono colpiti i ceti meno abienti, perché è chiaro che trattandosi di beni di prima necessità difficilmente i nostri cittadini ne faranno a meno: potremmo definirla un'imposta sulla fisiologia umana".

"L'altro aspetto - continua il senatore renziano - è che di fatto siamo in presenza di una legge di bilancio che genera una sperequazione nella capacità di costruzione della politica economica, perché vengono colpiti i servizi pubblici, in particolare la Sanità pubblica che ormai sta esplodendo; c'è il tema del trasporto pubblico locale che non viene più finanziato, quindi anche in questo caso si scarica sulle fasce più popolari, sui pendolari, sugli studenti, su quelle persone che sono obbligate a utilizzare il servizio pubblico per ragioni di studio o di lavoro".

"Una manovra che si poggia sul debito"

Un'altra preoccupazione sollevata da più parti in queste ultime settimane, è che la legge di bilancio messa a punto dal governo meloni non produca crescita, ma al contrario si possa rivelare sterile se non addirittur dannosa per il sistema produttivo. "Questa legge di bilancio sovrastima la capacità di crescita che non sarà tra l'1 e il 2 per cento ma dello 0,8 per cento - spiega ancora Enrico Borghi - condizione che ci costringerebbe a dover rimettere nuovamente mano alle casse: non dimentichiamoci che due terzi di questa manovra si poggia sul debito; e quindi scarichiamo sulle prossime generazioni il peso di non scelte che vengono fatte oggi. Se a questo aggiungiamo l'incapacità di riuscire a spendere i soldi del Pnrr, perché dentro in quell'1-2 per cento di crescita è stimata anche la capacità di realizzare quegli investimenti. Insomma, è una manovra del 'più tasse per tutti' e zero crescita".

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp