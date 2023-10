La raffica di mini tasse nascoste nella manovra del governo Meloni

Come prevedibile, ai partiti di opposizione non piace la bozza di manovra 2024 approvata stamane dal Consiglio dei Ministri. A preoccupare sono gli interventi sul lavoro - ritenuti insufficienti - i tagli agli enti locali, il definanziamento della sanità, della scuola, dell’università e alcune misure come l’aumento dell’iva sugli assorbenti e sui prodotti per la prima infanzia.

Scotto (Pd): "Serve investimento sul lavoro"

"Una manovra senza ambizione, senza visione e soprattutto che esclude dal proprio orizzonte l'emergenza più importante di questo Paese che è il potere d'acquisto di chi lavora e soprattutto di chi, nel corso degli ultimi anni, ha perso peso nella società italiana". Lo dichiara il deputato del Partito Democratico, Arturo Scotto. "Basta guardare i dati dell'Eurostat - continua - che ci parlano di uno scenario apocalittico: il 63% degli italiani e delle italiane non ce la fa ad arrivare alla fine del mese. Occorrerebbe ben altro rispetto ai tagli sulla sanità, rispetto a un intervento non strutturale sul cuneo fiscale che non compenserà neanche la crescita dell'inflazione e l'ennesimo rinvio, per tutti i dipendenti pubblici, del diritto al contratto. Occorre da questo punto di vista un'iniziativa diversa: basta con i condoni, basta con le mancette distribuite a pioggia; un serio investimento sul lavoro a partire dal salario minimo e dal rinnovo dei contratti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Dalle parti del Nazareno preoccupano anche i tagli agli enti locali, che rischiano di impoverire ulteriormente regioni, comuni e province: "Con un tempismo perfetto rispetto ai Comuni Italiani, che oggi a Genova iniziano la 40esima Assemblea Nazionale dell’ANCI - spiega Stefania Bonaldi, responsabile pubblica amministrazione, professioni e innovazione nella segreteria di Elly Schlein - le anticipazioni sulla manovra finanziaria raccontano di una spending review per gli enti locali da 600 milioni l'anno, 350 a carico delle regioni, 200 milioni dei comuni e 50 milioni di taglio annuo per le province".

Dai dem arrivano anche critiche alla possibilità di un’innalzamento dell’Iva su assorbenti e pannolini: "Secondo le bozze che circolano - scrive su X la deputata Lia Quartapelle - il governo ha deciso di fare cassa sugli assorbenti e sui prodotti per l’infanzia, rimettendo l'IVA al 10%. Incomprensibile colpire prodotti necessari per donne e bambini nel momento in cui l'inflazione colpisce chi ha un reddito più basso".

Barzotti (M5S): "Opzione Donna diventa discriminazione donna"

"La bozza in nostro possesso della Legge di Bilancio è disarmante per vuotezza di contenuti - tuona la deputata del Movimento 5 Stelle, Valentina Barzotti - non fosse per la varietà di nuove tasse che compaiono. Vuota nelle misure di protezione sociale, nessun carattere innovativo, nessun investimento sulla sicurezza sul lavoro ma colma di prese in giro. Il nuovo taglio del cuneo fiscale non c’è: invece di approntare una misura strutturale, viene confermato quello già fatto nella precedente manovra e solo per il 2024. Morale: se tra un anno non si troverà un altro gruzzolo di miliardi per rifinanziarlo, i lavoratori vedranno la busta paga "dimagrire" di 100 euro al mese. Opzione donna resta ma diventa sempre più "discriminazione donna": oltre ai paletti inseriti un anno fa - disoccupate, caregiver o con una invalidità del 74% - il requisito dell’età sale a 61 anni. Praticamente è una non opzione ormai. Sulle pensioni poi viene istituito un percorso a ostacoli per chi volesse andarci in anticipo, con una decurtazione dell’importo che ovviamente rende l’uscita difficilmente praticabile. Di fatto, nasce una legge Fornero potenziata, nel senso che i criteri diventano ancora più stringenti. In parole povere, un disastro su tutta la linea per i malcapitati lavoratori del nostro paese".

Italia Viva: "Più tasse e più povertà"

Per Italia Viva, parlano il presidente del gruppo al Senato, Enrico Borghi e la senatrice Silvia Fregolent: "La proposta di legge di bilancio - scrive Borghi sui suoi social - prevede l'aumento dell'iva per prodotti dell'infanzia ed assorbenti, l'aumento delle sigarette, una intricata selva di mini bonus che alla fine rischiano di non essere incisivi, un aumento della cedolare per gli affitti brevi, più soldi per la sanità privata, meno scivoli per chi vuole andare in pensione, una debolissima riduzione del cuneo fiscale. Avevano promesso mari e monti, alla fine ci troviamo solo grandi pianure senza una minima visione, ma solo con più tasse e più povertà", conclude.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



"La legge di bilancio del governo Meloni - attacca Fregolent - quando va bene è inutile e quando va male aumenta le tasse agli italiani. Dal latte in polvere ai pannolini, la cedolare secca sugli affitti, non contrasta assolutamente l'inflazione. La benzina continua a essere carissima: è pagata di tasca dagli italiani e le accise non sono state toccate. E allora quando l'Istat dice che il 63% degli italiani non arriva alla terza settimana del mese, ci saremo aspettati non dico la strombazzata flat tax di salviniana memoria, ma quantomeno che non avessero aumentato le tasse ai cittadini. Invece hanno fatto esattamente l'opposto".

Magi (+Europa): "Una manovra depressiva e deprimente"

"La lettura della bozza della legge di bilancio - spiega invee Riccardo Magi, segretario di +Europa - ci consegna una manovra depressiva e anche deprimente: si perdono in mille rivoli i sostegni e in maniera non strategica; e anche la decontribuzione si sarebbe potuta utilizzare a favore del rinnovo dei contratti anche nel settore privato. Sono bonus e detassazioni, tra l’altro, finanziati per un solo anno e finanziati a debito: Questo significa che tra meno di un anno ci si ritroverà di nuovo con la necessità di rifinanziarli. Tutto questo deficit, tutto questo debito, peserà sulle spalle delle nuove generazioni. Non ci sono interventi sulla formazione, sull'istruzione, sull'innovazione, sull'industria, cioè non ci sono interventi per la crescita".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Verdi Sinistra: "Solo una serie di interventi spot"

Per il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, "La manovra del governo non risponde alle urgenze del Paese. Dovevano ricostruire un welfare in grado di proteggere le persone, dovevano pensare ad aumentare stipendi e pensioni che sono mangiati dall’inflazione. Non l’hanno voluto fare". Il parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, entra poi nel merito delle anticipazioni circolate in mattinata: "Come al solito - aggiunge - la manovra del governo è arrivata in ritardo, una manovra fantasma per giorni senza dati e cifre ufficiali. Però qualcosa lo sappiamo: non risponde alle urgenze del Paese, con un’inflazione che si mangia il potere di acquisto delle famiglie e salari e pensioni ancora fermi. È di questo che dovrebbero occuparsi , ed è proprio questo ciò che non fanno. Non è vero che i soldi in questo Paese non ci sono - aggiunge poi il leader di SI - il punto è che dove ci sono grandi ricchezze e grandi rendite non viene operata un’equa redistribuzione per finanziare gli interessi generali degli italiani. In questa manovra ho impressione che non ci sia una visione, ma una serie di interventi spot - conclude Fratoianni - costruiti per guadagnare qualche elemento di micro consenso, ma che non sposteranno di una virgola le dinamiche economiche e sociali del nostro Paese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



La sinistra punta il dito contro i mancati investimenti su scuola e università. "Questa legge di bilancio - spiega la deputata Elisabetta Piccolotti - è una legge sbagliata: taglia sulla sanità ma taglia anche sull'istruzione, che è un settore su cui invece ci vorrebbero maggiori investimenti. Le scuole italiane dovrebbero restare aperte anche di pomeriggio, ci vorrebbe un potenziamento dell'organico, un aumento degli stipendi degli insegnanti, un potenziamento anche del personale ATA che deve realizzare i progetti del pnrr; di tutto questo non c'è traccia in questa finanziaria e non c'è neanche l'adeguamento degli stipendi all'inflazione, quindi siamo di fronte di fatto a un vero definanziamento. C'è poi il grande problema del diritto allo studio che riguarda sia la scuola che l’università: riguarda i cari libri perché le famiglie italiane non ce la fanno più a far fronte a spese così alte e non c'è un investimento in questo senso, riguarda anche gli universitari, perché abbiamo visto in questi mesi migliaia di studenti scendere in piazza con le proprie tende per segnalare la difficoltà a pagare gli affitti. Ebbene - continua l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra - non viene una risposta in questo senso né sul terreno delle nuove residenze universitarie pubbliche, né sulleggi che possano davvero limitare il caro affitti nel privato. In più c'è un'altra mannaglia che pende sulla testa delle università ed è quella del taglio del fondo ordinario di finanziamento dell'università, sarebbe un clamoroso autogol. L'Italia ha un numero di laureati troppo basso per essere competitiva in Europa e questo governo invece di cercare di risolvere questo problema sta facendo di tutto affinché l'università diventi in qualche modo un privilegio per pochi, qualcosa che solo le classi dirigenti e le famiglie delle classi dirigenti possono permettersi. Davvero un pessimo segnale.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp