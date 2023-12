"Dal 2024 tagli e più tasse": il Pd attacca Meloni dopo l'accordo Ue 'lacrime e sangue'

Negli ultimi giorni è cambiato qualcosa nei rapporti tra l’Italia e l’Unione Europea. Prima l’accordo franco-tedesco sul patto di stabilità, che il ministro Giancarlo Giorgetti si è limitato a ratificare, poi il voto nell’aula di Montecitorio che ha affossato definitivamente la ratifica del Mes, una scelta politica che non condizionerà solo il nostro Paese ma tutti gli Stati membri.

"Per l'Italia – spiega il responsabile Economia del Partito Democratico, Antonio Misiani – il bilancio di questa due giorni è un doppio danno. Ieri il Governo ha accettato supinamente un cattivo accordo, molto peggiore delle proposte della Commissione e di Paolo Gentiloni; proposte che loro stessi avevano tanto criticato".

Perché è peggiore?

"Perché introduce delle regole automatiche e vincolanti di riduzione del deficit e del debito che non erano contenute nella proposta precedente. E quindi rendono il quadro di regole molto più orientato all'austerità e decisamente più complesso".

Come saranno le prossime finanziarie?

"Saranno molto difficili, perché si chiude la possibilità di utilizzare il deficit per finanziare le manovre. In più bisognerà trovare le risorse per pagare la maxi ipoteca che il governo ha scritto in questa legge di bilancio, che finanzia le principali misure, dal taglio del cuneo contributivo alla riforma Irpef, solo per un anno. Dal 2025 bisognerà trovare oltre 15 miliardi di euro senza poter utilizzare la leva del deficit, ma entrando in un percorso di correzione dei conti. Quindi, verosimilmente, ci saranno più tagli e più tasse".

Che ricadute ci saranno in Europa dopo questo voto sul Mes?

"L'Europa rimane priva di uno strumento potenzialmente utile per affrontare le crisi bancarie. Il Mes rimane in vigore nella vecchia formulazione: non entra a regime la riforma e questo è un danno anche per l’Italia".

In questo voto alla Camera si è un po' saldato, se vogliamo, un asse populista?

"Proprio così, ma quello che più salta all'occhio è che c'è stata una forte divisione nella maggioranza – come mai era accaduto finora – e viene totalmente delegittimato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che dovrebbe trarne le conseguenze. Noi abbiamo già chiesto le sue dimissioni durante il dibattito parlamentare".

Viene da pensare che l’accordo di ieri notte sul patto di stabilità non sia piaciuto così tanto a tutta la maggioranza…

"Il collegamento lo ha creato il governo Meloni, illudendosi di poter utilizzare la ratifica del Mes come merce di scambio rispetto al patto di stabilità. Il voto contrario di oggi è la conferma più plateale che l'accordo di ieri è un cattivo accordo per l'Italia e per l'Europa. L’Italia, dopo quello che è successo in queste ultime 48 ore, è più isolata in Europa. È emerso platealmente quando il ministro Giorgetti è intervenuto per ultimo nella videoconferenza Ecofin, dopo che la linea era stata dettata dagli interventi del ministro tedesco Lindner e del ministro francese Le Maire. E dopo la figuraccia sulla ratifica del Mes, l’Italia è ancora più debole".

