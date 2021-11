Ddl Zan, sfila la rabbia "trans" contro le vittime dell'omofobia

Si è tenuta a Roma la 'Trans Freedom March' l'appuntamento annuale, che ricorda il 20 novembre le vittime di transfobia. Quest'anno l'appuntamento rappresenta anche un momento di protesta e di rabbia per quanto accaduto qualche settimana fa al Senato, quando è stato affossato il Ddl Zan. Alla marcia sono presenti associazioni Trans, personalità politiche e sindacati.

La piazza intona slogan come "Fuori i fasci dalle città" tra striscioni arcobaleno quali "Trans Lives Matter", "Rabbia Trans Fastidio Non Binario".

Durante la Trans Freedom March vengono letti i nomi delle persone T uccise nell’ultimo anno, una lista sempre abbastanza lunga da non potersi permettere di ignorare. Si accendono candele in omaggio alla memoria di queste persone a cui è stata tolta la vita per odio, per pregiudizio, per vergogna. I partecipanti ricordano che nell'ultimo anno sono state uccise 375 persone trans e gender non conforming (+7%), 5 solo in Italia.