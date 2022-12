Il coordinatore nazionale di Forza Italia Marco Bestetti lascia il partito

Marco Bestetti, coordinatore nazionale dei giovani di Forza Italia, lascia il partito. Ad annunciarlo è stato proprio lui con una comunicazione ufficiale in cui dice di volersi prendere "un periodo di riflessioni" per decidere il da farsi.

Le delusioni e la vicinanza a Gelmini

Dovrà riflettere su cosa fare del suo futuro visto che lui è un uomo politicamente vicinissimo a Maria Stella Gelmini, l’ex ministra oggi dentro Azione di Calenda. Farà lo stesso salto Bestetti per seguire la sua mentore politica? Non è escluso perché il 35enne ormai ex "giovane" forzista lascia anche per una serie di delusioni.

In primis il fatto di non essere stato candidato in Parlamento alle scorse elezioni politiche. Era stato proprio lui a sbattere i pugni sul tavolo del partito quando, lo scorso agosto, anche ai giornalisti aveva detto: "Da 28 anni, il coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani è sempre stato candidato in Parlamento. Ma non ne ho mai fatto una questione personale. Ai dirigenti che stavano componendo le liste ho chiesto di garantire la presenza di almeno un rappresentante della nostra comunità. Non solo questo non è accaduto ma è stato pure riconosciuto spazio a voltagabbana e persone estranee al nostro movimento. Scelta miope ed autolesionista". Dunque Bestetti, già col dente avvelenato per non aver mai visto dare spazio ai giovani dentro Forza Italia, quando sarebbe dovuto essere il suo turno, si è trovato con un pugno di mosche in mano. Anche da qui arriverebbe la sua decisione di mollare tutto.

Tuttavia "l'affetto per Silvio Berlusconi rimane immutato" scrive l'ormai ex esponente azzurro, primo per numero di voti alle elezioni di ottobre 2021 dopo cinque anni da presidente del consiglio di Municipio sette. "Dopo quasi 20 anni di militanza, sempre spesi con impegno, passione e spirito di sacrificio, oggi lascio Forza Italia e i miei ruoli di partito" si legge ancora nella nota.

Entrato nelle istituzioni come consigliere d'opposizione in Zona sette (quella di Baggio e San Siro) nel 2011, Bestetti era diventato presidente dell'istituzione, nel frattempo ridenominata Municipio, nel 2016. Nel 2021 si era candidato a consigliere comunale, "sbaragliando" i colleghi di partito per numero di voti. Poi, nel 2022, la delusione di ritrovarsi fuori dalle liste per la Camera dei Deputati, nonostante avesse il ruolo di leader dei giovani forzisti.

Considerato tra i più fedeli alla figura di Berlusconi, Bestetti ora dichiara di avere "il dovere di guardare avanti, senza rinnegare nulla, portando nel cuore uno straordinario bagaglio di esperienze e rapporti umani, che mi hanno fatto crescere moltissimo, innanzitutto come persona". E continua: "Chi mi conosce sa bene cosa sia stata per me Forza Italia e può forse solo immaginare cosa abbia significato, dal punto di vista umano, arrivare a questa decisione. Ringrazio il presidente Berlusconi per avermi dato il privilegio di poter lavorare al suo fianco e gli riserverò sempre, come gli riservo oggi, grande stima e profondo affetto".