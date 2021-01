È morto Marco Formentini, ex sindaco di Milano: politica in lutto

Ex primo cittadino leghista del capoluogo lombardo (dal 1993 al 1997), poi eurodeputato del partito di via Bellerio. Aveva 90 anni

Lutto nel mondo politico. E' morto Marco Formentini, unico sindaco leghista di Milano (dal 1993 al 1997) poi eurodeputato del partito di via Bellerio. E' quanto confermano fonti leghiste. Formentini aveva novant'anni.

"Mi giunge questa dolorosa notizia, e' venuto a mancare Marco Formentini, ho un ricordo particolare, nel 1993 fummo eletti insieme lui a Milano e io a Mantova. Bei tempi, tempi eroici ed epici", scrive l'ex presidente del consiglio regionale lombardo, Davide Boni, su Facebook.

"Morto Marco Formentini. L'ho frequentato dopo la sua uscita dalla Lega e la sua esperienza da sindaco. Ho conosciuto una persona perbene, capace e innamorato di sua moglie come il giorno del matrimonio. E invece erano passati 45 anni. Era bellissimo vederli insieme" scrive su twitter il giornalista Marco Castelnuovo.

“Apprendiamo con grande dispiacere della scomparsa di Marco Formentini, un uomo che mancherà non solo alla Lega ma alla nostra città. Milano oggi è in lutto per la perdita di un politico concreto ma anche di un uomo perbene e generoso”. Lo affermano in una nota i deputati milanesi della Lega Igor Iezzi, Alessandro Morelli e Federica Zanella.