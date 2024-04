"Continueremo a batterci per mandare a casa Matteo Salvini e Daniela Santanchè"

Dopo la due giorni in cui, come prevedibile, le opposizioni sono uscite sconfitte dalle due votazioni sulle mozioni di sfiducia al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e a quella del Turismo, Daniela Santanchè, al Nazareno si riflette su come continuare a mettere pressione al governo Meloni in un Parlamento in cui il divario numerico è importante e in cui non sempre, le stesse minoranze, riescono a fare squadra.

"La maggioranza - spiega il deputato Marco Furfaro, che nella segreteria di Elly Schlein ha la delega al welfare - ha bocciato le nostre mozioni di sfiducia è ha difeso due ministri indifendibili. Hanno respinto le nostre mozioni di sfiducia, ma continueremo a batterci; e non per fare opposizione fine a se stessa, ma perché è assurdo che ci sia un vicepresidente del Consiglio che ha ancora rapporti con il partito di Putin, che non sono stati mai ufficialmente smentiti. Ed è inverosimile che ci sia una ministra, in questo Paese, che come imprenditrice ha fatto lavorare i propri dipendenti in cassa integrazione Covid, in un momento difficilissimo per il Paese. Chi rappresenta il nostro Paese lo deve fare con disciplina e onore come scritto nella Costituzione, ma anche un compito che è quello di dare l'esempio. Come puoi chiedere a un imprenditore di rispettare il pagamento delle tasse se poi c'è chi non paga i dipendenti in caso ha una situazione Covid? Continueremo a lottare perché sia Matteo Salvino che Daniela Santanchè siano estromessi da questo governo prima che Giorgia Meloni sia costretta a farlo quando ormai sarà troppo tardi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante la discussione delle mozioni, dai banchi della maggioranza vi hanno detto che continuando così resterete all'opposizione per i prossimi trent'anni

"Evidentemente a qualcuno sfugge che da giorni stiamo chiedendo al Governo di calendarizzare una proposta di legge per immettere risorse nel servizio sanitario nazionale, a fronte di tutti i dati che dicono che milioni di persone non riescono più a curarsi per la mancanza di soldi o perché le liste d'attesa sono troppo lunghe, per il fatto che le famiglie italiane si sono indebitate per un miliardo di euro per accedere alle prestazioni sanitarie. E il governo Meloni continua a raccontare una realtà che non esiste: scienziati di fama mondiale hanno chiesto all'esecutivo di smettere di tagliare risorse e la stessa conferenza delle Regioni, guidata dal leghista Fredriga, ha chiesto di cancellare il taglio sulla sanità in ambito Pnrr".

Nel frattempo si avvicinano le europee. Nel Partito democratico si discute la candidatura di Marco Tarquinio, l'ex direttore di Avvenire noto per le sue posizioni anti-abortiste, anti-fine vita e soprattutto per essersi schierato contro il Ddl Zan. Non è incompatibile con voi?

"La linea del partito democratico sui diritti civili non cambierà di un millimetro, anzi con l'elezione di Elly Schlein c'è stata una svolta positiva nella sua linearità. Se Tarquinio dovesse accettare e dovesse essere inserito nelle liste del Partito Democratico, la sua presenza ci arricchirebbe, perché porterebbe una cultura di pace in un momento in cui la guerra è sempre, purtroppo, all'ordine del giorno. L'ex direttore di Avvenire porta anche una radicalità sulle questioni delle povertà, dell'emarginazione e dei migranti, che è la radicalità che il mondo cattolico ha messo in campo in questi anni. Credo quindi che un grande partito, come il Partito Democratico, debba accogliere con favore questa candidatura. Poi sì, ci sono delle differenze di vedute sui diritti civili, ma come ho detto su quelli il partito ha una linea molto chiara".

Non si rischia una nuova Paola Binetti, eletta nel 2007 nel Pd e poi arrivata alla corte di Berlusconi per le sue posizioni incompatibili con quelle del partito?

"Non sarà così per almeno due motivi. Il primo è che l'incompatibilità tra le posizioni di Paola Binetti e quelle del Partito Democratico si palesò con forza su decisione di carattere nazionale, quando in Parlamento si votarono alcuni provvedimenti. Nel caso di Tarquinio parliamo di tematiche su cui il Parlamento Europeo ha solo una funzione di indirizzo. Il secondo è che il Pd ha deciso la sua linea politica su questi temi con le primarie e questa segreteria non tradirà mai i suoi elettori su questioni per noi fondamentali come i diritti. Potremo vincere o perdere delle battaglie ma non cambieremo mai idea".