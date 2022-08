Marco Rizzo brinda per la morte di Gorbaciov: "Aspettavo questo momento dal 1991"

"Era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo…". È così che Marco Rizzo, segretario generale del partito comunista, ha commentato la notizia della morte dell'ex presidente dell'Urss Mikhail Gorbaciov, artefice della fine della guerra fredda. Rizzo cita la data che segnò la fine dell'Unione Sovietica e pubblica la foto di un tappo che salta da una bottiglia per "festeggiare l'occasione". Il suo post su Twitter è stato sommerso di reazioni.

Migliaia i commenti arrivati in poche ore, molti dei quali per criticare l'uscita di Rizzo, candidato alle elezioni del 25 settembre con la lista "Italia sovrana e popolare". Alla fine Rizzo ha replicato, definendo la sua "una provocazione dadaista" e accusando gli altri di "ipocrisia": "Ci sono persone che muoiono per guerra, per fame, per infortuni, per vaccini. Ogni sacro giorno. Muore uno della banda dei globalizzatori. Metti una bottiglia di spumante, senza esplicitare un nome. Si scatena l'inferno. Di chi? Dei giornaloni".