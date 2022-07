È morta Maria Filippone, la vicesindaca di Napoli

Nella notte è morta Maria Filippone, detta Mia, vicesindaca di Napoli e assessora all'istruzione. Il sindaco Gaetano Manfredi, tutti gli assessori e l'intera amministrazione comunale si stringono forte alla famiglia per la dolorosa perdita. "Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città", è il saluto del sindaco.

Maria Filippone, 68 anni, dallo scorso 11 giugno era ricoverata presso il Policlinico universitario della Federico II dopo essere stata colpita da un malore. Tra i messaggi di cordoglio anche quello dell'ex sindaco De Magistris: "Sono vicino alla famiglia della professoressa Mia Filippone, prematuramente scomparsa, della quale ricordo l’amore per i ragazzi e per la scuola pubblica ed il suo costante impegno per la città e per il suo riscatto, soprattutto attraverso la cultura". I funerali si svolgeranno domenica 17 luglio alle ore 9.30 nella chiesa Sant'Onofrio in Corso Umberto I, 16 (angolo piazza Bovio). Bandiere a mezz'asta a Palazzo San Giacomo in segno di lutto.

Grande dolore e profondo cordoglio da parte del consiglio comunale di Napoli per la scomparsa della vicesindaca è stato espresso dalla presidente Vincenza Amato, che ha dichiarato: "La morte di Mia Filippone, il nostro vice sindaco e assessore all’istruzione è un dolore profondo. Una donna di grande qualità umana e professionale che abbiamo imparato a conoscere durante questa intensa esperienza condivisa dall’inizio della consiliatura. La ricorderemo sempre per la sua determinazione educata, per la sua energia e capacità di mettersi sempre a disposizione della città. Soprattutto per il sorriso che rivolgeva a tutti noi dal banco della giunta durante le sedute di consiglio. Ciao Mia mancherai tanto".