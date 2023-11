"Vietato costruire nuove case, così rigeneriamo il paese"

Alluvioni e fenomeni meteorologici estremi sono ormai sempre più frequenti, colpa del cambiamento climatico, ma anche di una gestione scellerata del territorio e di un modello di sviluppo nocivo per il pianeta, un modello che qualcuno vorrebbe mantenere, criminalizzando e accusando di estremismo ambientalisti e scienziati. Il professor Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, ci aiuta a fare il punto sulla difficile situazione del nostro territorio.

Professore, immagino abbia letto che Lucia Lo Palo, presidente di Arpa Lombardia, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, sostiene che il cambiamento climatico non dipenda dall'uomo. Cosa ne pensa?

"Si vede che ha dei dati sconosciuti a tutti gli scienziati del mondo che affermano da tempo il contrario. Se invece la sua fosse solo un'opinione personale, non potrebbe rimanere in quel posto: un posto in cui si usano i dati e il metodo scientifico, non le opinioni. Le opinioni non hanno diritto di cittadinanza se si affrontano dei fenomeni fisici. E il cambiamento climatico è un fenomeno fisico, quindi o lo affronti col metodo scientifico oppure non lo affronti. È come se adesso le chiedessi un’opinione sulla velocità della luce; ma la velocità della luce è 300 mila km al secondo, punto. Spero che la presidente di Arpa Lombardia faccia ammenda, altrimenti la sua sarebbe solo una manifestazione di ignoranza e malafede".

Il problema è che sono opinioni sostenute anche da alcuni politici. Dicono che le politiche contro il climate change non devono danneggiare l’economia, ma esiste un punto di equilibrio?

"Sono opinioni di chi non sa nulla di ambiente, perché se non c'è un ambiente sano, una biosfera sana, non ci sarà nemmeno un’economia. Il capitale naturale, quello su cui si basa il capitale economico, è quello; se tu lo degradi o lo consumi, non farai neanche più un'economia. L'economia deve cedere il passo alla tutela ambientale per garantire se stessa. Al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dell'Economia ci dovremmo mettere dei naturalisti. Il ciclo dell’anidride carbonica nell’atmosfera dipende da tante cose: dai vulcani, dalle piante, dalla vita. Se noi aggiungiamo qualcosa che non è previsto, cioè il carbonio imprigionato nei combustibili fossili che riposano sotto terra e che noi dissotterriamo e bruciamo, è chiaro che modifichiamo quel ciclo. Per questo dobbiamo smettere di farlo".

Rapporto Ispra: le città sono troppo calde e impermeabili Non si ferma il consumo di suolo in Italia. Nel 2022 sono stati consumati altri 77 chilometri quadrati di suolo vergine, il 10 per cento in più rispetto all’anno precedente. A lanciare l’allarme è l’Ispra, che nel rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" lancia l’allarme: "Le città - si legge nel documento - diventano sempre più calde: nei principali centri urbani italiani, la temperatura cresce all’aumentare della densità delle coperture artificiali, raggiungendo nei giorni più caldi valori compresi tra 43 e 46 gradi. La perdita di suolo e di tutti i servizi ecosistemici che fornisce, compresa la capacità di assorbire l’acqua. Il 13% del consumo di suolo totale (circa 900 ettari) ricade nelle aree a pericolosità idraulica media, dove il 9,3% di territorio è ormai impermeabilizzato, un valore sensibilmente superiore alla media nazionale (con un aumento medio percentuale dello 0,33%). Considerando il consumo di suolo totale dell'ultimo anno, più del 35% (oltre 2.500 ettari) si trova poi in aree a pericolosità sismica alta o molta alta. Infine, il 7,5% (quasi 530 ettari) è nelle aree a pericolosità da frana.

Dopo l’alluvione in Emilia Romagna, è stato il turno della Toscana. Il cambiamento climatico, in un territorio fragile come quello dell’Italia, produce effetti devastanti. C’è una via d’uscita?

"Nella nostra penisola l’ultimo mese di ottobre è stato il più caldo dal 1800. E le assicuro che questo non dipende da dove sono state messe le centraline di rilevazione come sostiene qualcuno: siamo un Paese cerniera, quindi da noi la crisi climatica produce effetti più evidenti. E ad aggravare la situazione c’è un territorio che abbiamo sfruttato come nessuno ha fatto in Europa, costruendo, solo nell'ultimo anno, a un ritmo di 2,4 metri quadrati al secondo di asfalto e cemento sul territorio. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: asfalto e cemento impediscono all'acqua di entrare in profondità e infiltrarsi; con il cambiamento climatico ne piove molta più in meno tempo e i fiumi esondano".

Gli amministratori chiedono aiuto e interventi allo Stato

"Loro sono quelli che in tempo di pace hanno tollerato l’abusivismo e non hanno abbattuto nulla. Poi però si lamentano e chiedono lo Stato di emergenza. Francamente ne abbiamo abbastanza".

Se domani Mario Tozzi diventasse premier, quali sarebbero i suoi primi interventi?

"Il primo sul clima: azzerare le emissioni clima-alteranti. Basta. Carbonio in atmosfera, da combustibili fossili, basta. Quindi niente più trivellazioni, niente più esitazioni, niente. Bisogna intervenire in fretta, affidandoci alle rinnovabili. Il secondo: da domani, in questo Paese, zero mattoni nuovi e zero cemento nuovo, zero. Si rimette a posto quello che c'è, si riduce il brutto, si abbatte e si ricostruisce, ma di nuovo, zero: basta una legge di un solo articolo. E poi la riqualificazione del territorio, cioè una rinaturalizzazione, soprattutto nelle aree di frana e di esondazione. I fiumi, per evitare che facciano danni, vanno lasciati liberi: meno argini e meno dighe non provano disastri come qualcuno potrebbe pensare, al contrario. Il fiume deve essere lasciato libero di esondare dove non fa danni, cioè dove non c'è nessuno".

L’ottobre più bollente di sempre Isac Cnr, che rileva le temperature in Italia dal 1800, ha registrato che il mese di ottobre di quest’anno è stato il più caldo mai registrato al mondo, con una media di 15,38 gradi sulla superficie terrestre di 1,7 gradi più caldo della media degli ottobre del periodo tra il 1850 e il 1900. Nel nostro Paese, la temperatura è stata superiore di 3,15 gradi la media storica del mese e ha fatto aumentare i danni del maltempo per le precipitazioni record che il terreno, dopo un lungo periodo di caldo e siccità, non riesce ad assorbire. Un andamento che - si legge su un’analisi pubblicata da Coldiretti - è destinato a cambiare, per la nostra Penisola, la classifica degli anni più roventi negli ultimi due secoli. Una tendenza che l’istituto aveva già registrato nel 2022, definito l’anno più caldo e secco degli ultimi sue secoli, con record minimi di precipitazioni secolari sulle regioni nord-occidentali.

Quindi servono meno opere?

"Le opere possono servire nelle città. E lì si facciano quelle che si devono fare; ma tradurre tutto in opere è veramente distorsivo. Meno opere significa più sicurezza. Ne parlo anche nel mio ultimo libro, che si chiama 'Oltre il fango'. Più natura significa più sicurezza".

A questo punto dovrei chiederle cosa pensa del ponte sullo Stretto, ma non vorrei farla innervosire…

"Stiamo spendendo 13 miliardi di soldi pubblici, che potrebbero essere utilizzati per contrastare il dissesto e per il risanamento antisismico di Reggio e Messina, per un’opera inutile, diseducativa, probabilmente dannosa, che anche dovesse restare in piedi, unirebbe due cimiteri".

Addirittura?

"Quando arriverà il prossimo terremoto, sia Reggio che Messina, se non si faranno interventi, verranno giù. Le due città non reggeranno un urto sismico di 7,1 gradi Richter".

