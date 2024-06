Mark Rutte sarà il nuovo leader della Nato. Chi è l'olandese che succederà a Stoltenberg

Dopo l'opposizione iniziale del primo ministro ungherese, Viktor Orbán, e una candidatura rivale del presidente della Romania, Klaus Iohannis, poi ritirata, Mark Rutte è stato scelto per la massima carica della Nato, che richiede l'accordo unanime dei 32 membri dell'alleanza difensiva.

Chi è Mark Rutte

Il 57enne olandese appartiene al Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (Vvd) di stampo liberal-conservatore. Politico esperto sulla scena internazionale, il primo ministro olandese uscente risulta il secondo leader politico più longevo della Merkel, essendo alla guida del Paese dal 2010.

Sostenitore delle politiche di austerity durante la crisi del debito pubblico e convinto sostenitore dell'Ucraina, Rutte risultava il candidato favorito e il nodo dell'Ungheria è stato sciolto nella serata di ieri, 19 giugno, in un incontro al termine del quale Orban ha ritirato le sue obiezioni. "Abbiamo raggiunto un accordo importante con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, convenendo che nessun membro del personale ungherese prenderà parte alle attività della Nato in Ucraina e che nessun fondo ungherese sarà utilizzato per sostenerle", ha fatto sapere il primo ministro ungherese.

Orban non ha mai nascosto la propria posizione sulla guerra russo-ucraina e per far cadere il proprio veto su Rutte pretendeva infatti rassicurazioni sul ruolo e il coinvolgimento dell'Ungheria nel conflitto.

L'ultimo ostacolo alla nomina di Rutte è caduto quando il presidente della Romania Klaus Iohannis ha ritirato la sua candidatura a segretario generale della Nato. Iohannis ha chiesto ai membri del Consiglio di pronunciarsi sulla candidatura di Mark Rutte alla carica e questi si sono dichiarati favorevoli al sostegno della Romania.