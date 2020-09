Marta Fascina positiva al coronavirus come Silvio Berlusconi

Anche Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, è risultata positiva al coronavirus. La deputata di FI è rimasta al fianco dell'ex premier dall'inizio della pandemia, prima in Provenza nella villa della figlia del Cavaliere e poi in Sardegna. Risultato positivo ieri al Covid dopo un tampone al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi ha iniziato il periodo di isolamento previsto in caso di contagio asintomatico.

Il Cav è ad Arcore e non rinuncia a lavorare in modalità smart working (come ha sempre fatto durante il lockdown in Francia nella villa della primogenita Marina), tra chiamate sulla piattaforma Zoom, messaggi sociale e collegamenti telefonici con iniziative elettorali di Fi (ieri ha parlato a lungo con le parlamentari di 'Azzurro Donna' e oggi, tra le 17 e le 18, telefonerà alla presentazione dei candidati di Fi in Liguria nella sede di Genova, presente Antonio Tajani.

Ma come ha contratto il coronavirus il Cavaliere? Tutti puntano il dito su Flavio Briatore ma lui in un'intervista rilasciata a La Stampa si arrabbia e attacca il telefono in faccia a Nicola Pinna: "Ma che c’entra? Non credo che dipenda da quel nostro incontro… E adesso mi avete rotto".

Di certo nel giorno del ricovero dell'amico imprenditore, il 25 agosto, il Cavaliere aveva fatto il test del tampone con esito negativo. Ma nel frattempo sono risultati positivi al test anche i suoi figli Luigi e Barbara Berlusconi, che erano con lui in Sardegna.