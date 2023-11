Il ritorno di Marta Fascina in Parlamento, era assente da sette mesi

E così, in un piovoso martedì di un decadente autunno romano, Marta Fascina, regina incontrastata delle assenze nell’aula di Montecitorio, è tornata, per poche lunghe ore, a occupare il suo posto. La non-vedova più vedova d’Italia, che non si vedeva sul corridoio dei passi perduti da circa sette mesi, è riapparsa oggi, a soli cinque mesi dalla morte dell’amato Silvio, per votare il decreto Caivano.

Nel segno di Silvio

La deputata di Forza Italia, che al momento registra oltre il 99 per cento di assenze e che probabilmente aspira a stracciare il personale record della scorsa legislatura, quando si fermò al 74 per cento, ha fatto il suo ingresso nell’emiciclo accompagnata dal capogruppo del suo partito, Paolo Barelli e dal sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante, suo ex compagno di scuola. I pochi colleghi presenti le hanno fatto sentire il loro calore con baci, abbracci e persino baciamano. Lei ha ricambiato, ha dispensato sorrisi e ha confidato ai più intimi che sì, sta ancora così, ma era doveroso essere lì.

A darle forza di affrontare il difficile momento, la stessa presenza di sempre; quella presenza indelebile, che ha cambiato per sempre la sua vita; quella presenza che in quei palazzi l’ha accompagnata, prendendola per mano. Sì, oggi Silvio Berlusconi era lì, con la sua amata. Era lì, stampato nella cover dello smartphone; era lì, incastonato nel grande diamante a forma di cuore che le aveva regalato in quelle "nozze simboliche" celebrate il 19 marzo del 2022 a Villa Gernetto. Quanta allegria in quei giorni.

Una comparsa o un vero ritorno?

Quello che si chiedono in tanti è se Fascina sia comparsa solo per un fugace saluto o se tornerà, magari non proprio tutti i giorni, a lavorare in Parlamento. Difficile azzardare previsioni: in questi lunghi mesi in cui è rimasta immersa nel lutto, nel silenzio di Villa San Martino ad Arcore, in compagnia di Dudù, qualcuno aveva ipotizzato che si sarebbe dimessa. Così non è stato. "È un po’ come il suo primo giorno di scuola", ha detto Barelli conversando con i giornalisti. "È provata emotivamente, un passo alla volta", gli fa eco il collega Stefano Benigni. Sì, un passo alla volta. Perché la deputata ora ha bisogno di riposo. E riposerà a Villa Grande, sull’Appia Antica, l’ultima residenza romana del suo amato Silvio, una residenza che prima di lui ospitò il grande regista Franco Zeffirelli. Non è Arcore, ma l’onorevole Fascina troverà la forza di adattarsi.

