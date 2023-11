Così muore Maserati e l’orgoglio del Made in Italy

A poco più di 500 metri dallo stabilimento della Maserati di Grugliasco, salito agli onori delle cronache per essere stato messo in vendita su Immobiliare.it, c’è un altra azienda che rischia di pagare caro il disimpegno di Stellantis a Torino. Si tratta della Lear, che delle Maserati produce i sedili e gli interni.

I lavoratori sono in agitazione perché l’azienda ha annunciato tagli e non ha escluso la chiusura. "I motivi dello smantellamento - spiega a Today la deputata Pd Chiara Gribaudo, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia - sono almeno due: da un lato c’è la fine della produzione dei motori endotermici, dall’altro lo svuotamento di quello che doveva diventare il cosiddetto 'polo del lusso'. Paradossalmente, però, gli altri stabilimenti della Lear, che si trovano in Lombardia, in questo momento stanno assumendo, ci dicono, lavoratori interinali, perché hanno più produzione e più commesse. Quello che ci chiediamo, che si chiedono i lavoratori e che abbiamo chiesto anche al tavolo di crisi convocato dal ministero del Made in Italy, è perché l’azienda rifiuti di spostare a Grugliasco parte della produzione".

Quali sono oggi le prospettive per i lavoratori della Lear?

"Al momento l’azienda ha annunciato la chiusura parziale o addirittura totale. Parliamo di almeno 300 persone, qualora si scegliesse la dismissione parziale. Oggi nello stabilimento lavorano circa 400 unità, ne potrebbero restare un centinaio o anche meno. Il resto, tutti a casa. È una manodopera in buona percentuale femminile, specie quella dei reparti che si occupa di lavorare le rifiniture. E l’età media è di circa cinquant’anni. La maggior parte sono persone che non hanno mai fatto altro che quello e difficilmente riuscirebbero a trovare altrove. I ricollocabili sono appena una ventina".

Il Pd e le altre forze dell'opposizione hanno partecipato ai presidi, ci sono stati segnali positivi da parte di azienda e istituzioni?

"Noi ci siamo messi a fianco dei lavoratori e per ora abbiamo ottenuto che l’attenzione restasse alta. Oggi in aula ho chiesto al ministro Urso di venire a riferire sulla vertenza e più in generale su cosa pensa di fare per garantire un futuro al comparto dell'automotive italiano. Lavoratori e sindacati hanno coinvolto il comune e la Regione Piemonte; sono stati fatti dei tavoli che sostanzialmente non hanno prodotto nulla. Per questo si è arrivati alla scelta di procedere con un presidio permanente". ?

Nel concreto, cosa volete ottenere?

"Intanto una proroga degli ammortizzatori sociali che consenta, mentre si aspetta un nuovo piano industriale o degli spostamenti di produzione, di salvare i posti di lavoro. A quello potrebbe metterci mano Stellantis, da cui dipende anche il futuro di Lear.

Regione e governo devono chiedere con forza il piano industriale, perché il sospetto fondato è che non si dismetta per mancanza di lavoro, ma perché si vuole andare a produrre da un’altra parte, fuori dall’Italia. Il ministro Adolfo Urso, che fa parte del governo dei 'patrioti' ed è il ministro del Made in Italy, avrebbe il dovere di proteggere le lavoratrici e i lavoratori di questo Paese, ma né lui né la Regione Piemonte hanno preso parte ai presidi".

Ora però dovrà metterci mano, il tavolo non è più regionale ma nazionale.

"Esattamente. La Regione ha dimostrato di essere totalmente incapace nel gestire un tavolo di crisi complessa. L'assessore competente ieri ha detto belle parole, ma ora dalle parole si passi ai fatti e si mettano a disposizione dei lavoratori strumenti che consentano di accompagnare quella cassa integrazione e dunque evitare che a dicembre molti di loro smettano di ricevere anche uno stipendio ridotto".

Fa impressione vedere gli stabilimenti che producono la Maserati, una delle grandi eccellenze italiane, in vendita su immobiliare.it e centinaia di lavoratori dell'indotto che rischiano il posto.

"L'attenzione di Stellantis nei confronti del nostro Paese sta scemando sempre più, in particolare in Piemonte. Oggi ha presentato l’Hub dell’economia circolare, ma parliamo di un impegno davvero minimo, sia in termini di ricaduta occupazionale che economica, ma anche in termini di restituzione di risorse e prospettive a una città, Torino, che come noto ha dato tanto all’Italia".

L’Italia è un Paese in dismissione?

"Siamo un Paese che sta lasciando al loro destino tutti gli asset principali su cui abbiamo costruito la nostra potenza economica, dall'Ilva all'ex Fiat, fino a Tim. Perdiamo quell’ossatura economica fatta di formazione e competenze, che era la 'testa' del nostro modello industriale. E contemporaneamente lasciamo sul campo lavoratori non più giovani che non riescono ad avere mercato; lavoratori che non avranno ammortizzatori sociali per arrivare alla pensione. Noi siamo e saremo al loro fianco: il ministro Urso venga in Parlamento e ci dica dove sono finiti quei milioni di nuovi veicoli che si sarebbero dovuti fabbricare, ci venga a dire che fine hanno fatto le sue mirabolanti promesse estive".

