Massaggi, giocate al casinò, borse e bracciali: cosa emerge dall’inchiesta che ha portato all’arresto di Toti

Emergono i particolari dell’inchiesta della Procura di Genova che ha portato all’arresto di Giovanni Toti. Il governatore della Liguria è accusato di aver ricevuto finanziamenti elettorali per 74 mila euro in cambio di una serie di favori. In particolare avrebbe preso l'impegno per la trasformazione della spiaggia libera di Punta Dell'Olmo da 'libera' a 'privata' e di aver agevolato l'iter di una pratica edilizia relativa al complesso immobiliare adiacente alla spiaggia di interesse dei fratelli Roberto e Aldo Spinelli. Il secondo, noto anche nel mondo del calcio per essere stato anche presidente del Genoa e del Livorno, è finito anche lui ai domiciliari. In carcere l’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, oggi amministratore delegato di Iren.

Signorini, secondo gli inquirenti, avrebbe ricevuto da Spinelli 15mila euro in contanti, 42 notti in hotel di lusso a Montecarlo comprese giocate al casinò, massaggi e trattamenti estetici per un valore complessivo di oltre 42mila euro, una borsa Chanel e un bracciale Cartier e la disponibilità di una carta di credito durante un viaggio a Las Vegas. Spinelli gli avrebbe offerto anche un incarico con una retribuzione di 300mila euro all'anno una volta terminato il mandato in porto. Nel sistema corruttivo sarebbe coinvolto anche Mauro Vianello, azionista di maggioranza dell'impresa Santa Barbara, molto attiva nel porto di Genova, che avrebbe messo a disposizione di Signorini delle auto, del denaro per il banchetto nuziale della figlia, un Apple Watch e un soggiorno nel suo appartamento. In cambio avrebbe ottenuto un provvedimento per aumentare la tariffa oraria delle prestazioni.

"Permessi di lavoro e case a mafiosi in cambio di voti"

Nella maxi indagine della Procura di Genova, si contesta anche il reato di corruzione elettorale perpetrata dai fratelli Italo Maurizio Testa e Arturo Angelo Testa, rappresentanti della comunità riesina di Genova, nei confronti del capo di gabinetto del presidente Toti, Matteo Cozzani, che nel 2020 ricopriva l'incarico di coordinatore della campagna elettorale per la lista "Cambiamo con Toti presidente" e oggi è accusato di corruzione elettorale aggravata dall’agevolazione mafiosa. Cozzani e Toti avrebbero promesso posti di lavoro e il cambio di un alloggio di edilizia popolare per ottenere i circa 400 voti degli elettori appartenenti alla comunità riesina di Genova per la lista "Cambiamo con Toti Presidente" e in particolare verso Stefano Anzalone, anche lui indagato per corruzione elettorale in concorso con i fratelli Testa. Anzalone oggi è consigliere regionale ligure del Gruppo Misto, ma è entrato in assemblea legislativa come membro della Lista Toti.