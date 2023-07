La gestazione per altri spacca il PD: bocciato l'emendamento di +Europa

Un sì contro l'istituzione del reato universale di maternità surrogata e un altro sì netto a favore degli emendamenti per la trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali. Ma uno stop, almeno momentaneo, alla gestazione per altri solidale. È la scelta del Partito democratico che oggi alla Camera ha deciso di non appoggiare l'emendamento promosso da Riccardo Magi di +Europa sul tema.

Una decisione seguita a una nottata molto concitata al Nazareno. Troppe le sensibilità da conciliare all'interno del partito e molto difficile trovare un punto di equilibrio. Nella notte era prevalsa dapprima la linea dell'astensione, poi la decisione è cambiata e si è deciso di puntare sul non voto. L'astensione, fanno notare fonti parlamentari, implicava un giudizio nel merito, mentre la non partecipazione parte da una distinzione sul metodo. Tradotto: per i deputati Dem, che hanno posizioni diverse sul tema, astenersi avrebbe significato prendere una posizione netta, mentre la discussione nel partito resta ancora aperta.

La gestazione per altri (Gpa) è la pratica attraverso cui una donna porta avanti una gravidanza per conto di altre persone, che possono essere single o coppie, sia eterosessuali che omosessuali. Si tratta di una tecnica legale solo in alcuni Paesi, e le norme che la regolano sono diverse da nazione a nazione. In Italia è da tempo oggetto di polemica politica, con la destra che vede sempre più nell'opposizione a queste pratiche un vero e propria tema identitario. Gli emendamenti promossi da Riccardo sul tema Magi hanno l'obiettivo di depenalizzare la pratica della gestazione per altri e legalizzarla di fatto (in forme solidali) nel nostro Paese. Un tema spinoso che provoca non poche tensioni all'interno del Partito Democratico.

"Ci auguriamo che i parlamentari che si definiscono liberali e progressisti votino contro la Gpa reato universale ma anche a favore dell'emendamento che regolamenta la Gpa solidale. Perché una vera alternativa all'obbrobrio giuridico e persecutorio delle destre si fa costruendo una visione di Paese totalmente opposta al modello di omofobia di Stato che questa destra sta imponendo all'Italia'' avevano scritto Riccardo magi ed Emma Bonino sui social poco prima del voto. Oggi la decisione del partito guidato da Elly Schlein. Segno che il tema in Italia rimane scottante anche a sinistra.

