Maternità surrogata, maggioranza compatta sull’introduzione del reato universale

Non sono bastate le levate di scudi dell'opposizione. La maggioranza di governo ha votato a favore alla proposta di legge del centrodestra che introduce il reato universale per la maternità surrogata, ossia punibile per i cittadini italiani che si avvalgono di tale pratica anche all’estero (in Italia è già punita, secondo la legge 40, con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a un milione di euro), anche in Paesi dove tale tecnica di procreazione medicalmente assistita è legale e normata da leggi o dalla giurisprudenza nazionale.

L'aula della Camera ha approvato la proposta di legge di modifica dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. I voti a favore sono stati 166, quelli contrari 109 e quattro gli astenuti. Nel testo approvato, che ora passerà all'esame del Senato, si stabilisce che se i fatti "sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana".

La gestazione per altri (Gpa) è la pratica attraverso cui una donna porta avanti una gravidanza per conto di altre persone, che possono essere single o coppie, sia eterosessuali che omosessuali. Si tratta di una tecnica legale solo in alcuni Paesi, e le norme che la regolano sono diverse da nazione a nazione. In Italia è da tempo oggetto di polemica politica, con la destra che vede sempre più nell'opposizione a queste pratiche un vero e propria tema identitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Soddisfazione del centrodestra. "La maternità unica insostituibile non surrogabile". Lo ha affermato Maria Carolina Varchi, prima firmataria della proposta di legge per rendere la maternità surrogata un reato universale, nel suo intervento in Aula alla Camera. "Questa legge supererà ogni vaglio di costituzionalità", ha sostenuto. E poi ha assicurato: "Nessuno bambino sarà discriminato, nessun bambino sarà comprato da ricchi committente", ha detto. "La relazione che vogliamo proteggere è il diritto del bambino ad avere una mamma e un papa'. Ogni bambino ha un genitore biologico, quel genitore può trascrivere all'anagrafe il proprio figlio che ha tutti i diritti di tutti".

Secondo Varchi, la maternità surrogata è la "schiavitù del terzo millennio, la donna è trasformata in un forno per dare alla luce un bambino. Non comprendo l'ipocrisia della sinistra italiana che si straccia le vesti perché i cuccioli di animali vengono strappati dalla madre ma non fa lo stesso con gli essere umani".

Continua a leggere su Today.it