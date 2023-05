La maternità surrogata sarà reato universale per i cittadini italiani

Il 19 giugno approderà alla Camera la proposta di legge che - come riformulata dalla commissione giustizia della Camera - prevede che la maternità surrogata sia reato universale, ovvero reato per cui i cittadini italiani che ricorrono alla gestazione per altri all'estero saranno perseguibili.

Bocciati tutti gli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle: "L'Italia è in mano a una maggioranza irresponsabile che pur di seguire il suo furore ideologico calpesta i diritti delle persone e la responsabilità istituzionale" affermano in una nota i deputati M5S nella commissione Giustizia della Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso e Carla Giuliano.

Bocciati anche gli emendamenti di Riccardo Magi (+Europa) che miravano a depenalizzare la gestazione per altri (Gpa) mantenendo la multa da 600mila a un milione di euro trovando il voto contrario anche del Pd.

Con il testo così riformulato viene in pratica estesa la punibilità a tutte le condotte commesse all'estero: "Disincentiverà il ricorso a questa pratica fermando il turismo procreativo e più in generale quel mercato che si è formato" spiega la relatrice della proposta di legge, la deputata di Fratelli d'Italia Carolina Varchi.

Così com'è la legge tuttavia potrebbe aprire un vero e proprio effetto paradosso come spiega il deputato di +Europa Riccardo Magi: "La riformulazione del testo con l'emendamento della maggioranza prova a mettere una pezza sull'abnormità della pretesa di punire in Italia un cittadino straniero per una condotta commessa in un Paese dove la Gestazione per altri è legale, magari in forma solidale, ma rimane una assurdità giuridica. Quindi con la riformulazione non viene arrestato il medico canadese che viene in vacanza in Italia insieme al bimbo avuto con la Gpa, ma si arresta il medico italiano che ha avuto anch'egli un bimbo con la Gpa in Canada e torna a trovare i genitori in Italia".