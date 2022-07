Enrica Sabatini e Davide Casaleggio si sposano: il matrimonio in Abruzzo

Sarà una spiaggia abruzzese il prossimo 14 agosto lo scenario delle nozze di Enrica Sabatini, conosciuta da molti come Lady Rousseau e il suo compagno Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto che del Movimento 5 Stelle fu fondatore insieme a Beppe Grillo.

Ad annunciarlo è la stessa Sabatini con un post sulla sua pagina facebook che è anche l'occasione per fare un suo personale bilancio su questi ultimi due anni. Due anni in cui, scrive, “la vita ci ha riservato molte delusioni, ma anche preziosi regali. Abbiamo visto tante persone perdersi rincorrendo gli abbagli distorti della vanagloria, dei soldi e del potere, ma anche tante riscoprire, ancora più forti dentro di sé, quei valori e quelle emozioni che avevano spinto ad iniziare tanti anni fa un percorso insieme. Non posso negare che questa esperienza abbia cambiato il mio sguardo sul mondo, ma ha anche rafforzato la mia convinzione che le esperienze negative ti rivelano la persona che vuoi diventare e ti diano l'occasione unica di comprendere con chi desideri davvero trascorrere il resto della tua vita. E io su questo non ho dubbi. Il 14 agosto Davide ed io ci sposeremo”, annuncia.

“Abbiamo scelto di farlo nel modo che ci rappresenta di più: su una piccola spiaggia in Abruzzo, davanti all'azzurro del mare avvolti dall'abbraccio delle persone alle quali vogliamo bene. Il 14 agosto è il anche il compleanno di Gianroberto. Questa data era l'unica a disposizione per poterci sposare nel posto da noi scelto. Mi piace pensare che non sia una casualità - prosegue Sabatini -, ma che sia il suo modo di dirci che ci sarà anche lui. Tra le tante persone che amiamo, ancora una volta e sempre, sarà al nostro fianco”. Un post con una foto che ritrae lei, il suo compagno e i due gemelli nati dal loro amore. Una foto che per lei, conclude ringraziando Stefania e Francesca dello Studio LeFotografe, che “ha già un posto speciale nel mio cuore. Grazie”.