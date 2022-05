"Indegni": Mattarella toglie le onorificenze a 4 russi, tra cui il premier

Le sanzioni contro gli oligarchi russi per la guerra in Ucraina colpiscono anche livelli diversi rispetto a quello economico. Revocate "per indegnità": l'Italia toglie l'onorificenza di cavaliere di Gran croce dell'ordine della stella d'Italia a Mikhail Vladimirovich Mishustin, premier della Federazione russa e a Denis Manturov, ministro dell’industria e del commercio. Lo stabilisce il decreto del 9 maggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 25 maggio.

Mattarella revoca le onorificenze a 4 cittadini russi

Un secondo decreto, gemello del primo e sempre firmato dal capo dello Stato, revoca l'onorificenza di commendatore dell'ordine della stella d'Italia a Viktor Leonidovich Evtukhov, segretario di Stato russo, e ad Andrey Leonidovich Kostin, presidente della banca russa Vtb.



I radicali Massimiliano Iervolino, Igor Boni e Giulio Manfredi chiedono di revocare anche le altre "26 onorificenze rimanenti". Secondo i tre esponenti, "elargire a pioggia onorificenze" alla Russia è stato "un errore politico madornale" a cui ora, dopo l’aggressione all'Ucraina, "occorre porre rimedio".