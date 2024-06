L'attacco della Lega a Mattarella imbarazza il governo, gli alleati si smarcano ma Meloni tace

Sergio Mattarella nel mirino della Lega, che prima attacca e poi smentisce ma non del tutto. A servire la polemica è Claudio Borghi, parlamentare del Carroccio noto per le sue posizioni anti euro (su X ha come immagine di copertina le vecchie diecimila lire). Sceglie il 2 giugno, Festa della Repubblica, per lanciarsi in un attacco contro l'Europa e invocare le dimissioni di Mattarella. Tutto in un colpo solo con poche righe su X. Il suo leader, nonché vicepremier e ministro dei Trasporti Salvini, non smentisce ma lo segue. Salvo poi - dopo essere stato scaricato da tutto l'arco parlamentare a iniziare dalla stessa maggioranza - mettere una pezza: "Nessuna polemica con Mattarella". Una retromarcia netta ma solitaria, perché Borghi non arretra, resta sulle sue idee sbandierate sempre tramite social. Tutto mentre la premier Meloni tace. Capiamo meglio cosa è successo.

La Repubblica italiana è "inserita oggi nella più ampia comunità dell'Unione Europea cui abbiamo deciso di dar vita con gli altri popoli liberi del continente e di cui consacreremo, tra pochi giorni, con l'elezione del Parlamento Europeo, la sovranità". Tutto inizia da queste parole. Sono quelle del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sono contenute in un messaggio inviato ai prefetti proprio in vista delle iniziative promosse nei diversi territori in occasione della Festa della Repubblica.

Il giorno dopo Claudio Borghi, candidato alle Europee nella circoscrizione Centro, invoca le dimissioni di Mattarella per quel passaggio "incriminato". "È il 2 giugno, è la Festa della Repubblica italiana. Oggi si consacra la sovranità della nostra nazione. Se il presidente pensa davvero che la sovranità sia dell'Unione Europea invece dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso".

Non si tratta di un'uscita solitaria. Tweet dopo tweet Borghi insiste e rilancia il suo pensiero. Dopo qualche ora arriva il commento di Salvini che, di fatto, non prende le distanze. "Oggi è la festa degli italiani e della Repubblica, non della sovranità europea. Noi abbiamo un presidente della Repubblica perché esiste una Repubblica, una sovranità nazionale italiana". Non parla di dimissioni di Mattarella ma per il resto segue il Borghi-pensiero.

Salvini quindi appoggia Borghi ma, nel giro di poco, si trova solo. Gli alleati di governo si smarcano e le opposizioni attaccano. Fratelli d'Italia tace in modo netto e assoluto. Parla invece, e usa parole pesanti, l'altro vicepremier e ministro degli Esteri, l'azzurro Antonio Tajani: "Siamo italiani ed europei, questa è la nostra identità. Questa è la nostra civiltà. Ogni scelta anti europea è deleteria per l'Italia. Fa bene Mattarella a sottolineare la nostra prospettiva europea. Gli esprimo la mia solidarietà per gli attacchi che ha ricevuto".

Salvini viene scaricato anche da Maurizio Lupi. "L'attacco al presidente della Repubblica è inaccettabile e inqualificabile - afferma il presidente di Noi moderati -. La Lega si scusi per queste parole inopportune e irriguardose nei confronti di Sergio Mattarella garante dell'Unità nazionale ed eletto, lo ricordo, anche con il voto della Lega".

Solo dopo ore arriva una parziale rettifica di Salvini, ma la polemica ormai è servita. La segretaria dem Elly Schlein parla di "gravissimo attacco" e chiede che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni "prenda le distanze". Insorgono anche i capigruppo del Movimento 5 Stelle al Senato e alla Camera Stefano Patuanelli e Francesco Silvestri, che esprimono "sostegno e solidarietà al capo dello Stato" per "l'attacco ingiustificato", il "tentativo di sabotaggio che mette in discussione i fondamenti della nostra democrazia" Il leader di Italia viva Matteo Renzi, dal canto suo, si dice "oggi più che mai sono orgoglioso di aver indicato Sergio Mattarella come candidato al Colle nel 2015" e "di aver bloccato il disegno di Salvini al Papeete nel 2019". Mentre Carlo Calenda di Azione fa ricorso all'attacco sarcastico: "Mi rendo conto che per Salvini è un argomento troppo complicato. La cosa che Salvini dovrebbe fare è cercare almeno di tenere un comportamento decoroso ed educato poiché quando non si sa cosa dire è meglio tacere".

Oggi Salvini, ospite di Agorà su Raitre, prova ad arginare i danni. "Nessuna polemica col presidente Mattarella, il presidente ha il rispetto mio e della Lega", dice. Evidentemente però non quello di Borghi, che su X continua la sua battaglia anti Europa e contro Mattarella: "Ricordo all'amico Maurizio - scrive rispondendo a Lupi - che si è arrivati a questo perché prima qualche genio ha fatto mancare i suoi voti alla Sen. Casellati, candidato Presidente del centrodestra. I voti della Lega e di Fdi c'erano tutti. Quali sono stati i voti mancanti?