Mattarella lancia l'allarme: "In Italia una diffusa tempesta di fake news russe"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella mette in guardia dalla "tempesta di fake news" prodotte dalla propaganda del Cremlino. Anche in Italia si registrano "costantemente tentativi di influenza disinformativa da parte russa" che "si intensificano particolarmente nei momenti elettorali" ha detto il Capo dello Stato al termine dell'incontro a Chisinau con l'omologa della Moldova, Maia Sandu. "Una diffusa tempesta di disinformazione, di fake news, di falsità, volte tutte a screditare e destabilizzare anche nel nostro Paese", con "iniziative attraverso alcuni siti permanenti, che lo fanno con maggiore cautela ma con evidenza, ma con una molteplicità di siti web che nascono e scompaiono velocemente".

"Sono forme di ostilità inaccettabili" ha proseguito Mattarella, "che richiederanno, io mi auguro sollecitamente, in sede di comunità internazionale delle regole di comportamento che riguardino il rispetto degli altri Paesi". Il discorso di Mattarella assume un significativo molto evidente visto che a ottobre in Moldovia si terrà un referendum per inserire il tema dell'adesione all'Ue nella Costituzione. E i timori di ingerenze da parte russa sono molto forti.

Il discorso della Repubblica si è poi allargato al futuro dell'Unione europea. "Completare la comunità europea in senso pieno è un'esigenza storica ineludibile. Quindi l'allargamento va promosso, realizzato, aiutando i Paesi candidati a raggiungere gli standard comunitari velocemente".

Più in generale, ha ribadito il Capo dello Stato, c'è un'esigenza di "velocità" che riguarda i Paesi componenti l'Unione europea e quelli destinati a farne parte, chiamati quindi ad agire "senza indugio". Infatti, ha osservato Mattarella, "tutti facciamo esperienza nella vita quotidiana che i problemi nascono velocemente e velocemente vengono sostituiti da altri problemi, quindi ciascuno di questi problemi richiede risposte immediate, tempestive. In un mondo contrassegnato sempre più da grandi soggetti internazionali, se l'Unione europea non è in grado di fornire risposte immediate, tempestive, veloci, i problemi saranno risolti secondo le scelte di altri grandi soggetti internazionali".