Ambulanti e balneari: Mattarella bacchetta il governo

La proroga delle concessioni per i venditori ambulanti è "eccessiva e sproporzionata", così come quella varata di recente per gli stabilimenti balneari. Lo scrive nero su bianco il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato ai presidenti di Camera e Senato alla stessa premier Giorgia Meloni dopo la promulgazione del 'ddl concorrenza' avvenuta lo scorso 30 dicembre. L'articolo 11 della legge "in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche", rileva Mattarella, introduce "l’ennesima proroga automatica delle concessioni in essere, per un periodo estremamente lungo, in modo che appare incompatibile con i principi più volte ribaditi dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di apertura al mercato dei servizi".

Inoltre, scrive il capo dello Stato, "i criteri generali per il rilascio di nuove concessioni" appaiono "in contrasto con le regole europee, i concessionari uscenti".

Il Colle dunque bacchetta il governo e critica il provvedimento sulla concorrenza che rinnova le attuali concessioni per i venditori ambulanti in via eccezionale per 12 anni. Un rinnovo che secondo Mattarella va in netto contrasto con le direttive Ue improntate invece a una maggiore concorrenza.

Rinnovo delle concessioni agli ambulanti: perché Mattarella critica la legge

"La proroga di dodici anni prevista dalla legge in esame per le concessioni in essere appare", alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati dal Capo dello Stato, "eccessiva e sproporzionata. Va rilevata inoltre l’incongruenza di prevedere una proroga automatica di durata superiore (12 anni) a quella delle nuove concessioni (10 anni)" si legge nella missiva firmata dal Colle.

"La legge sui balneari in contrasto con il diritto europeo"

Nel suo intervento il capo dello Stato critica anche il rinnovo delle concessioni per i balneari. L'intervento del legislatore, spiega il Capo dello Stato, presenta "evidenti analogie con quella delle concessioni demaniali marittime, introdotta con la legge di conversione" del decreto legge Milleproroghe del 2022, "oggetto di una mia precedente lettera del 24 febbraio 2023", inviata sempre ai vertici delle Camere e al premier, "ove evidenziavo i profili di contrasto di quella disciplina con il diritto europeo e, quindi, con il dettato costituzionale. Della legge ora in esame suscitano analoghe, rilevanti perplessità di ordine costituzionale le disposizioni che intervengono sulle concessioni in essere e ne dispongono proroghe a vario titolo".

"Il contesto che viene in tal modo a determinarsi - prosegue il capo dello Stato - presenta caratteristiche molto simili a quello oggetto della mia lettera del 24 febbraio scorso. I profili di contrasto con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive accrescono l’incertezza del quadro normativo, determinando la necessità di garantire la certezza del diritto e l’uniforme interpretazione della legge da parte di tutti i soggetti coinvolti. Così come ho osservato riguardo alla vicenda delle concessioni demaniali, ciò - dice Mattarella - rende indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento".