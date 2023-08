Migranti, Mattarella: "Servono ingressi regolari e in numero ampio, non muri"

"Occorre un impegno, finalmente concreto e costante, dell'Unione europea" per sostenere i "Paesi di origine dei flussi migratori". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando dal palco del Meeting di Comunione e Liberazione, a Rimini. "Una pace giusta, non può dimenticare il dramma dei profughi" ha aggiunto il capo dello Stato. "I fenomeni migratori, vanno affrontati per quel che sono: movimenti globali, che non vengono cancellati da muri o barriere".

Un discorso che suona come un monito. Rivolto all'Ue, ma anche al parlamento italiano e alle forze che sostengono la maggioranza. "È necessario rendersi conto che soltanto ingressi regolari, sostenibili, ma in numero adeguatamente ampio, sono lo strumento per stroncare il crudele, traffico di esseri umani" ha detto il presidente della Repubblica. Mattarella ha dunque sottolineato che "la prospettiva, e la speranza di venire, senza costi e sofferenze disumane, indurrebbe ad attendere turni di autorizzazione legale". "Inoltre - ha aggiunto -, ne verrebbe assicurato un inserimento lavorativo ordinato; rimuovendo la presenza nascosta, incontrollabile, di chi vaga senza casa, senza lavoro e senza speranza; o di chi vive ammassato in centri di raccolta, sovente mal tollerati dalle comunità locali". Per questo, ha ammonito il presidente della Repubblica, sulle politiche migratorie "occorre percorrere strade diverse. Se non se ne avverte il senso di fraternità umana, per una miglior sicurezza".

Il ricordo del ragazzo annegato: "La pagella era il suo passaporto"

Nel suo discorso Mattarella ha ricordato la vicenda di un ragazzo che ha perso la vita in mare, una tragedia di cui conserva un'immagine: "Nello studio dell'appartamento dove vivo, al Quirinale, ho collocato un disegno, che raffigura un ragazzino di quattordici anni, annegato con centinaia di altre persone nel Mediterraneo. Recuperato il suo corpo, si è visto che, nella fodera della giacca, aveva cucita la sua pagella: come fosse il suo passaporto; la dimostrazione, che voleva venire in Europa per studiare". "Questo disegno - ha detto il capo dello Stato -, mi rammenta che, dietro numeri e percentuali delle migrazioni, che spesso elenchiamo, vi sono, innumerevoli, singole, persone, con la loro storia, i loro progetti, i loro sogni, il loro futuro. Il loro futuro: tante volte cancellato".

"Senza giustizia ambientale non c'è giustizia sociale"

Il capo dello Stato ha parlato anche di ambiente. "Siamo di fronte a un'altra, grande, e grave evidenza, che comporta responsabilità. L'ambiente, che abbiamo incrinato e impoverito" ha detto. Quindi, riferendosi a un recente monito di Antonio Guterres (segretario delle nazioni unite) sul cambiamento climatico ha aggiunto: "Non si possono ignorare gli appelli dell'Onu, attraverso le parole, allarmate, del suo Segretario generale. La speranza - ha sottolineato il presidente della Repubblica - è in voi giovani. Avete la coscienza che l'ambiente è parte della nostra vita sociale. Che non ci sarà giustizia sociale senza giustizia ambientale; e viceversa".

Mattarella cita Dossetti: "Nei momenti di confusione la Costituzione è un punto di riferimento"

Davanti alla platea del Meeting il presidente della Repubblica ha ricordato anche l'importanza della carta costituzionale, citando il giurista e politico Giuseppe Dossetti. "Il mondo è migliore, se lo guardiamo con gli occhi giusti" ha premesso Mattarella. "Ci aiuta, in questo caso, ancora, la nostra Costituzione. In un discorso, tenuto alla Università di Parma nel 1995, Giuseppe Dossetti (che dell'Assemblea costituente, aveva fatto parte) rivolse un appello ai giovani: 'Non abbiate prevenzioni rispetto alla Costituzione del '48, solo perché opera di una generazione ormai trascorsa' disse".

Quindi il capo dello Stato ha citato un ampio stralcio del discorso di Dossetti:

'La Costituzione americana è in vigore da duecento anni, e, in questi due secoli, nessuna generazione l'ha rifiutata, o ha proposto di riscriverla integralmente; ha soltanto operato, singoli emendamenti puntuali, al testo originario dei Padri di Philadelphia; nonostante che, nel frattempo, la società americana, sia passata, da uno Stato di pionieri, a uno Stato, oggi, leader del mondo... È proprio, nei momenti di confusione, o di transizione indistinta, che le Costituzioni adempiono la più vera loro funzione: cioè, quella di essere, per tutti, punto di riferimento e di chiarimento. Cercate, quindi, di conoscerla; di comprendere, in profondità, i suoi principi fondanti; e, quindi, di farvela amica e compagna di strada… vi sarà presidio sicuro, nel vostro futuro, contro ogni inganno e contro ogni asservimento; per qualunque cammino vogliate procedere, e per qualunque meta vi prefissiate'. Facciamo nostre queste parole" ha sottolineato Mattarella.

"Non ci stancheremo mai di lavorare per fermare la guerra"

Non è mancato un passaggio sulla guerra tra Russia e Ucraina: "Non vogliamo rinunciare, oggi, alla speranza della pace in Europa. L'Europa, che conosciamo, è nata da un reciproco impegno di pace che, i popoli e gli Stati, si sono scambiati, dopo l'abisso della seconda guerra mondiale. Su quella pace, sono stati edificati i nostri ordinamenti di libertà, di democrazia, di diritto eguale. Su quella pace, è cresciuta la cultura, la civiltà degli europei. Non ci stancheremo di lavorare per fermare la guerra. È contro lo strumento della guerra, che siamo impegnati nell'impedire una deriva di aggressioni del più forte contro il più debole. Per costruire, una pace giusta".

