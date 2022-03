Era prevista la somma annuale di 239.182 euro lordi, ma verrà ridotta di circa 60mila euro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si riduce lo stipendio percepirà dunque 179.835,84 euro all’anno di stipendio. Lo dice un comunicato ufficiale del Quirinale, che spiega come il Capo dello Stato abbia voluto ridurre il suo stipendio arrivando alla pari del trattamento pensionistico che riceve dall’Inps per i suoi anni da professore universitario.

Mattarella, sempre per il suo settennato, ha rinunciato anche all'adeguamento dell'assegno personale all'indice dei prezzi al consumo (adeguamento Istat), che avrebbe comportato un aumento di circa 16 mila euro. Infine, in base alle norme vigenti, il Presidente della Repubblica non percepisce (né percepirà in futuro) il pagamento della pensione (vitalizio) come ex parlamentare. Infine ha anche detto “no” al vitalizio. Infatti, in base alle norme vigenti, il Presidente non percepisce il pagamento della pensione come ex parlamentare. Niente vitalizio dunque, né adesso, né per il futuro.