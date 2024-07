"Dopo il morbillo polmonite e mielodisplasia". Bassetti torna ad attaccare Borghi e no vax

A Matteo Bassetti la proposta del senatore leghista Claudio Borghi, che con un emendamento al decreto legge sulle liste d'attesa vorrebbe cancellare l'obbligo vaccinale per i minori fino a 16 anni e i minori stranieri non accompagnati, non è piaciuta per niente. Il testo - hanno spiegato fonti parlamentari - verrà dichiarato inammissibile, ma dalla comunità scientifica si moltiplicano le voci contrarie e soprattutto gli allarmi.

"Infettati dal figlio di due no vax"

L’infettivologo e professore universitario, per spiegare i rischi a cui si può incorrere contraendo il morbillo, ha condiviso sui suoi social la storia di Matteo, che ha raccontato la sua esperienza. "Nel 2010 - scrive l'uomo di 48 anni - prima mia moglie e dopo qualche settimana io, abbiamo contratto il morbillo. Mia moglie pensava di essere immune avendolo passato attraverso la madre che lo aveva contratto mentre era incinta di lei. Io, invece, ero stato vaccinato nel 1977 con una sola dose (a un anno di età) e credevo di essere coperto. In ogni caso i nostri figli (all’epoca 2 e 3 anni) erano vaccinati e per fortuna non ne hanno sofferto. Entrambi noi (34 anni io e 35 lei) abbiamo avuto, come complicanza, una polmonite (per fortuna risolta senza problemi). Da quello che abbiamo capito, un bambino che veniva da un viaggio all’estero (figlio di una coppia contraria a qualsiasi forma di vaccino già all’epoca) non era vaccinato e lo ha trasmesso poi a noi".

Bassetti ha allegato al racconto di Matteo un grafico in cui si mostrano le complicazioni che possono insorgere se si contrae il morbillo. "Nel mio caso - spiega ancora il quarantottenne - purtroppo le conseguenze sono state molto importanti. In fase di prima diagnosi, tramite prelievo midollare, mi è stata diagnostica una mielodisplasia che ha colpito tutte le linee primarie (globuli rossi, bianchi e piastrine). Essendo stato sempre in ottima salute e avendo due bimbi piccoli di cui occuparmi, oltre al mio lavoro di libero professionista dove la malattia 'non è contemplata', il mondo mi è crollato addosso. Per fortuna la cosa non è progredita in cose ben peggiori (leucemia o mieloma), ma lo spavento non mi ha fatto dormire (e vivere) per mesi. Ad oggi conduco una vita normale anche se, ogni volta che faccio un semplice emocromo di controllo, l’ansia e la paura tornano. E tutto questo 'grazie' a chi ha fatto spallucce nei confronti di un semplice strumento di protezione, personale e collettiva, quale è appunto il vaccino.

Il direttore del reparto Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova chiude il post con un attacco al senatore del Carroccio e ai no vax: "Farebbero bene ad ascoltare storie come queste e non solo chi ha fatto dell’antiscienza il proprio manifesto di vita. In un mondo evoluto e moderno, avete complicanze di una malattia infettiva prevedibile con il vaccino, non è accettabile", conclude.