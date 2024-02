Perché Renzi si candiderà alle europee ma resterà in Italia a fare il senatore

"Arriveremo a Bruxelles, ma lo faremo con una campagna porta a porta: nelle fabbriche a parlare della nostra Industria 4.0, tra le associazioni a parlare di terzo settore, negli ospedali a discutere di Mes sanitario, tra le famiglie che hanno bisogno di un aumento dei salari con meno tasse sugli stipendi". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista al QN in cui, oltre a presentare la sua nuova fatica letteraria del titolo "Palla al centro", ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni europee.

L'ex presidente del consiglio si dice certo di superare la soglia del 4 per cento e punta al centro, definito "l'unica vera novità della politica italiana". Per l'attuale direttore del Riformista è la prima candidatura in Europa: "Da segretario del Pd - spiega - decisi di non candidarmi: ero premier, mi sembrava poco serio. Eppure ho preso il 40 per cento. Elly credo si candiderà e vedremo come andrà. Quello di cui sono sicuro è che io farò un bel risultato candidandomi in tutti i collegi. Ci metto la faccia, vedremo chi avrà il coraggio di fare altrettanto. La destra sovranista di Meloni e Salvini non funziona: c’è meno sicurezza e ci sono più tasse. E non funziona la sinistra ideologica di Conte e Schlein".

Una sfida quasi impossibile

Non sarà facile per Matteo Renzi superare la soglia di sbarramento, anzi, l'impresa al momento sembra impossibile. Tramontata l'idea del cosiddetto "Terzo Polo", la sua nuova aspirazione è guidare il centro, ma quello spazio politico è frammentato e soprattutto estremamente trafficato. Più probabile che abbia scelto di misurarsi per utilizzare la visibilità della campagna elettorale in chiave comunicazione (sarà invitato in tutte le televisioni e intervistato da tutti i maggiori organi di stampa) e per raccogliere sottoscrizioni utili a finanziare l'attività politica da qui ai prossimi anni.

Il suo principale competitor è l'ex amico Carlo Calenda: il leader di Azione non si candiderà, ma sta lavorando a delle liste con nomi forti come quello di Carlo Cottarelli. L'ex senatore del Partito Democratico avrebbe già dato la sua disponibilità e quasi sicuramente sarà della partita. Calenda, salvo sorprese, farà una lista unica con +Europa e quindi partirà avvantaggiato. Gli ultimi sondaggi lo danno a un passo dal traguardo. Nei giorni scorsi ha presentato alla Camera una proposta di legge sui conflitti di interesse che è sembrata a molti un dito nell'occhio al suo ex alleato, una norma che complicherebbe non poco la vita del senatore di Scandicci, perché lo limiterebbe nella sua fruttuosa attività di conferenziere in giro per il mondo. Una norma che allineerebbe le regole del Parlamento Italiano a quelle dell'Ue.

Il conflitto di interessi

Proprio le regole dell'Europarlamento lasciano pensare che qualora si verificasse un improbabile miracolo politico e lista di Renzi dovesse miracolosamente raggiungere il 4 per cento, il leader di Italia Viva difficilmente rinuncerebbe al suo posto a Palazzo Madama per volare in Europa. Lì la sua amicizia con il principe Mohammad bin Salman e soprattutto la sua presenza nel Future Investment Initiative board, finanziato dal fondo saudita, passerebbe sotto la lente dei controlli di Strasburgo e la sua possibilità di partecipare ai lavori di commissioni "sensibili" sarebbe decisamente limitata. Oggi, a causa di quello che per molti è un vuoto normativo, in Senato l'ex premier siede, senza obblighi o limitazioni particolari legati alle sue attività professionali, nelle commissioni Affari Esteri e Difesa, Politiche dell'Unione Europea e Finanze e Tesoro.

"Non fidatevi mai di Matteo Renzi"

E poi c'è Forza Italia. Matteo Renzi non ha mai nascosto il suo desiderio di raccogliere l'eredità politica di Silvio Berlusconi, che poi - nel cinico gioco politico - si traduce in acquisizione di "portatori di voti" da mettere in lista per crescere in percentuale. L'dea si basa su due drammatici errori di valutazione: il leader di Italia Viva era convinto che dopo il decesso del Cavaliere la sua creatura sarebbe implosa e che Antonio Tajani non sarebbe riuscito a tenere insieme il partito. Questo al momento non è accaduto e comunque non accadrà prima delle prossime europee. Gli unici fuoriusciti, al momento, si sono accasati nei partiti alleati e i sondaggi, sicuramente non esaltanti, non segnano ancora il definitivo tracollo dei forzisti, anzi. In quello che un tempo era il principale partito politico italiano, in molti ricordano spesso una frase che il compianto leader pronunciò a margine di un incontro con i senatori e i deputati a lui più vicini: "Qualunque cosa dovesse accadere in futuro, non fidatevi mai di Matteo Renzi".