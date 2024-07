Renzi vuole tornare nel centrosinistra, ma Conte gli sbatte la porta in faccia

Con un'ennesima giravolta, Matteo Renzi torna alle origini e si dice disposto a rilanciare il centrosinistra. Insomma, l'abbraccio con Elly Schlein durante la "partita del cuore" e quegli scatti con Giuseppe Conte nello spogliatoio preludevano a qualcosa di più rispetto a una semplice condivisione di un'iniziativa benefica. Si sa, come canta Antonello Venditti nella romantica "Alta Marea", brano del 1991, "certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Il problema è che è una strofa molto usata per giustificare relazioni tossiche, in quegli infiniti tira e molla di coppie che soffrono di reciproca dipendenza affettiva e non trovano il coraggio di mettere un punto. In politica il fenomeno assume tratti meno drammatici e si lega alle stagionali convergenze di partiti e leader.

L'eterno cantiere del centrosinistra

E così, mentre in Parlamento si vota il condono di Salvini che trasformerà minuscole cantine e polverose soffitte il appartamenti per poveri e in case vacanza per turisti particolarmente squattrinati, si riapre l'eterno cantiere del centrosinistra, quello che ci fa sentire sempre giovani e ci riporta a nomi e vicende della nostra giovinezza, dal "tradimento" di Fausto Bertinotti alle rose di Turigliatto, dal pullman di Romano Prodi alla "vocazione maggioritaria" di Walter Veltroni. Altri tempi, altri partiti e altri leader: oggi lo schieramento che dovrebbe opporsi alle destre guidate da Giorgia Meloni è molto diverso, figlio di quella frattura del bipolarismo causata dall'ascesa del Movimento 5 Stelle e dal lento tramonto del berlusconismo.

I partiti che dovrebbero unirsi in un "Fronte popolare" all'italiana si sono spesso fatti una guerra senza esclusione di colpi, lanciandosi fendenti che a confronto la dialettica tra Macron e Mélenchon - che in Francia hanno siglato un accordo di desistenza per battere Le Pen - è un cordiale scambio di opinioni. Renzi questo lo sa bene, lui per primo si è reso protagonista, fino a ieri, di feroci attacchi contro il Pd a guida Elly Schlein, i rossoverdi della coppia Bonelli - Fratoianni e soprattutto contro il "populista" Giuseppe Conte, che mandò a casa togliendogli la fiducia in piena pandemia.

Il leader di Italia Viva sembra però disposto a metterci una pietra sopra e rispondendo sul Corriere alla domanda della più "renziana" delle croniste parlamentari lo dice chiaramente: "Non facciamola lunga - spiega l'ex premier - non solo è possibile ma è anche l'unica alternativa per evitare che ci teniamo per lustri Giorgia Meloni con sorelle, cognati e compagnia cantante. La maggioranza è divisa su tutto, dalla politica estera ai vaccini per i bambini. Però sta insieme grazie al potere, perché usa il potere, senza pudore. L'alternativa è semplice: subire o reagire. Per reagire va costruita l'alternativa, dichiarando chiusa la stagione dei veti e mettendo insieme i voti".

"Le divisioni sul Job act? La sfida non è parlare dell'Italia del 2014"

Il gioco di parole su veti e voti è un grande classico della dialettica renziana, quello che invece stupisce è la risposta oltremodo diplomatica su quello che è stato uno dei cavalli di battaglia del suo governo prima e della sua propaganda poi: il famigerato Job Act. Nei partiti con cui vorrebbe allearsi c'è chi punta ad abolirlo insieme all'Autonomia differenziata: "Io non cambio idea - spiega Renzi - perché la riforma ha fatto bene al Paese facendo crescere il lavoro a tempo indeterminato. La sfida di oggi non è parlare di ciò che è avvenuto nell'Italia del 2014. Mi interessa di più capire come creare lavoro nei prossimi dieci anni. È tempo di scrivere il futuro pensando ai nostri nipoti, non ricordando i tempi che furono".

Insomma, il Job Act è bello ma lasciamocelo alle spalle e non litighiamo su quello. L'ex presidente del Consiglio, reduce dal fallimento del "Terzo Polo" per evidente incompatibilità tra il suo ego e quello di Carlo Calenda, propone infine un "contratto di programma alla tedesca" per superare le enormi divisioni della possibile coalizione su temi come la giustizia. Una divisione resa evidente, nelle ultime ore, dalla piazza dei potenziali alleati che a Genova hanno chiesto le dimissioni di Giovanni Toti, il governatore della Liguria ai domiciliari. Italia Viva, che del garantismo fa la sua bandiera, ovviamente non c'era.

La freddezza di Giuseppe Conte: "La politica è una cosa seria"

Ora bisognerà capire se anche gli altri saranno disposti ad abbracciare la linea "scurdammoce 'o passato" o se prevarranno i "no grazie". La dote che può offrire Matteo Renzi al redivivo centrosinistra non è molto corposa: lui millanta un 4 per cento, ma i sondaggi lo posizionano costantemente sotto la soglia psicologica del 2 per cento. Possibilista il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Francesco Boccia: "Elly Schlein - puntualizza - non ha posto mai veti su nessuno e non è disposta a subirne. E questa è la posizione del Partito Democratico, non ci saranno veti per nessuno e nessuno può porne. Abbiamo votato compattamente contro gli ultimi provvedimenti negli ultimi mesi. L'unità ora va praticata, bisogna a vederlo nelle regioni. Andremo al voto in Emilia-Romagna, Umbria e speriamo in Liguria presto: le forze politiche che si rivedono nel progetto unitario dei progressisti devono essere conseguenti".

Decisamente meno aperto al dialogo il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Ancora bruciano le dimissioni delle ex ministre Bellanova e Bonetti, che con quelle dell'ex sottosegretario Scalfarotto segnarono la dine del suo esecutivo. "Negli ultimi anni Matteo Renzi si è vantato sempre di aver mandato a casa il governo Conte in piena pandemia - ha ricordato il leader pentastellato - mentre oggi dice che Conte è interlocutore privilegiato? Per noi la politica è una cosa seria". E un'opposizione alla grande coalizione arriva anche da dentro la stessa Italia Viva. A parlare è Luigi Marattin, che ha un piede ormai fuori dal partito e sogna, insieme a Enrico Costa di Azione, un partito di centro non dipendente da questo o quel leader che possa mettere insieme renziani, calendiani e altri, superando il 10 per cento.

"Non ci saranno veti per nessuno e nessuno può porne. Abbiamo votato compattamente contro gli ultimi provvedimenti negli ultimi mesi". Francesco Boccia (Pd)

"Matteo Renzi - scrive Marattin sui social - aveva annunciato un congresso di Italia Viva per fare due cose: scegliere la linea politica tra 'Margherita 2.0' e 'nuovo Terzo Polo' e, cosa molto meno importante, per scegliere il nuovo presidente nazionale. Poco più di un mese dopo, leggiamo sui giornali che la prospettiva pare essere cambiata: a compiere la scelta più importante dalla nascita di Iv non saranno gli iscritti ma l'Assemblea Nazionale, i cui membri sono tutti nominati da Matteo. Il quale, a differenza di quanto detto pochi giorni fa in un'intervista, la sua scelta a questo punto l'ha fatta: il futuro di Iv è fare il bilanciamento riformista di chi vuole la patrimoniale, uscire dalla Nato, abolire il Jobs Act, ecc., entrando nel campo largo con Conte e Fratoianni".

Calenda ironico: "Matteo è intelligente e abile, ma se deve allearsi con i nazisti dell'Illinois o con i marxisti-leninisti, lo fa"

"Forse - continua Marattin - lo spazio sul Corriere era poco e occorreva sintetizzare il concetto: tuttavia per sicurezza chiedo a Matteo di chiarire fin da subito che proporrà all'assemblea di far compiere questa decisiva scelta a tutta la comunità di Italia Viva, tramite un congresso sereno, trasparente e leale. In cui far scegliere a tutti gli iscritti la collocazione politica del partito. Non si comprende, infatti, cosa ci sia di tanto sbagliato - o pericoloso - nel far scegliere a tutta la comunità politica di Italia Viva il proprio futuro politico".

Durissimo Calenda, che però al momento non sarebbe neanche parte in causa perché Azone è fuori dalla coalizione di centrosinistra, al netto di alleanze locali: "Fa ridere", ha detto ai microfoni di Rtl 102.5, aggiungendo: "Renzi a inizio legislatura diceva di voler fare il partito dei liberaldemocratici, poi faceva votare La Russa nella prima sessione del Senato, poi si proclamava erede di Berlusconi, poi andava con la Bonino e, subito dopo le elezioni, dice che va bene con i 5 Stelle. Questo è il modo di fare politica di Matteo. È una persona intelligente e abile, ma se deve allearsi con i nazisti dell'Illinois o con i marxisti-leninisti, lo fa".