Matteo Renzi è il politico più ricco

L’attività di consulente e conferenziere frutta molto bene all’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che nell’ultimo anno ha guadagnato 3 milioni e 217 mila euro, circa 700 mila euro in più dello scorso anno, balzando al primo posto nella classifica dei parlamentari più ricchi d’Italia. Una posizione – va detto – conquistata anche in virtù della morte di Silvio Berlusconi, che ovviamente giocava un’altra partita.

Matteo il giramondo

Il leader di Italia Viva gira il globo senza sosta, da Tokyo a Riad, da Atene a Londra, passando per le Bahamas, incassando ricchi cachet. Solo negli ultimi mesi ha parlato come relatore in Cina, durante la conferenza annuale dell’International Textile Manufacturers Federation ed era tornato in Arabia Saudita, dove ormai è "di casa" alla corte di Mohammed Bin Salman: Renzi siede da tempo nel board del FII Institute, ente del Paese che ha surclassato l’Italia nella corsa al’Expo 2030, dove percepisce un compenso di circa 80 mila dollari.

Per lui il "rinascimento saudita" è un vero affare, malgrado le feroci critiche ricevute per la "scomoda" amicizia con il principe, che al netto dei diritti umani palesemente violati nel suo Paese è accusato dai servizi segreti americani di essere stato il regista della cattura e dell’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi.

Più imprenditore che politico

Il direttore del Riformista – altra attività svolta dal senatore – nel marzo scorso ha cambiato il nome sua società, la Ma.Re. Consulting, in Ma. Re. Holding, cedendo il 10 per cento delle quote al figlio Francesco, calciatore di talento che milita in Serie D. La nuova holding allarga lo spettro di attività del soggetto economico precedente e potrà svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie e ipotecarie. Potrà inoltre partecipare a consorzi, associazioni ed enti, concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi.

Gli altri "Paperoni"

Al secondo posto della classifica dei polirtici più ricchi troviamo il senatore a vita Renzo Piano, che ha dichiarato 2,9 milioni di euro, al terzo Giulio Tremonti con 2,5 milioni. La graduatoria potrebbe però essere stravolta quando il deputato Antonio Angelucci, imprenditore nel campo della sanità privata nonché editore di Libero, Il Giornale e Il Tempo, depositerà la sua dichiarazione dei redditi: lo scorso anno aveva guadagnato 4,5 milioni di euro; stesso discorso per l’avvocato Giulia Bongiorno, che siede a Montecitorio e nel 2022 dichiarava poco meno di 3 milioni di euro. Cifre decisamente più proletarie – si fa per dire – quelle dichiarate dai leader di partito: la premier Giorgia Meloni ha guadagnato 293 mila euro, la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, poco meno di 95 mila euro, il capo del Carroccio e vicepremier, Matteo Salvini, sfiora i 100 mila euro, poco meno di Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) che ha dichiarato 104 mila euro. Stupisce il reddito di Carlo Calenda, spesso tacciato di "snobismo pariolino" che dichiara "appena" 65 mila euro.

