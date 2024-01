Renzi contro Meloni: "Zero risultati, ma strepitosa attrice"

"Giorgia Meloni nella conferenza stampa stampa di fine anno è stata bravissima a fare l'attrice. Zero risultati del governo ma come è brava a recitare, strepitosa". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo durante la trasmissione "L’Aria che Tira", in onda su La7.

Renzi, che ha già annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni europee, è poi tornato sul caso Pozzolo: "Non so come definire senza parolacce un uomo, padre di famiglia, che la sera di Capodanno in un luogo dove ci sono bambini tira fuori una pistola. Ma la responsabilità politica è anche di Delmastro: cosa ci facevano gli agenti della polizia penitenziaria? Sono dieci anni che vivo con vigilanza e scorta, ma mai una sola volta sono venuti a cena con me. Possiamo chiedere che facciano la scorta e non gozzoviglino con Delmastro? Sono pagati per proteggere, non te li porti a cena".

“Ad Acca Larentia scene inaccettabili. La premier dirà mezza parola?"

A tenere banco, le immagini della commemorazione della strage di Acca Larentia, in cui il 7 gennaio centinaia di militanti di estrema destra hanno fatto il saluto romano davanti alla storica sede del Movimento Sociale: "Sono scene inaccettabili – ha tuonato Renzi – e il fatto che si siano ripetute nel corso degli anni non giustifica che nessuno faccia niente. Un mese fa il loggionista della Scala è stato identificato dalla Digos di Milano. Decidiamo a che gioco si gioca. Tolleranti verso chi fa apologia del fascismo e intolleranti con chi dice 'Viva l'Italia antifascista’? Tra un post su Ferragni e una fondamentale discussione su Delmastro o i treni di Lollobrigida Giorgia Meloni riuscirà a dire mezza parola su questa scena L’aspettiamo".

"Giorgia Meloni sbaglia, le europee non sono un sondaggio"

Critiche alla premier anche sulla sua più che probabile candidatura alle europee: "Meloni – ha detto il leader di Italia Viva – ha lasciato intendere che si candiderà perché per lei le elezioni europee non sono uno strumento per eleggere qualcuno ma solo un grande test, un grande sondaggio. Per me è sbagliato. Bisognerebbe dire cosa si vuole per l'Europa. Io, nel momento in cui ho detto che mi candidavo, ho spiegato che sono per gli Stati Uniti d'Europa, per l'esercito europeo".

"Tajani? Medaglia di bronzo o faccia di bronzo"

Infine, un affondo su Antonio Tajani. Renzi non ha mai fatto mistero di puntare ai voti in uscita da Forza Italia, che considera contenibili dopo la morte di Silvio Berlusconi: "Tajani – continua l’ex premier – è il ministro degli Esteri. Cosa ha fatto in questo anno Tajani? Aveva la competizione su Expo e siamo arrivati terzi su tre, aveva la nomina della Banca europea degli investimenti e il nostro candidato Franco è arrivato terzo su tre. Medaglia di bronzo o faccia di bronzo, a seconda dei punti di vista. Allora a Tajani dico: fai il ministro degli Esteri e porta a casa qualche risultato invece di attaccare gli altri. Quale idea di Europa ha oggi Forza Italia? Era europeista con Berlusconi, ora c'è Gasparri e non votano per il Mes", ha concluso.