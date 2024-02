Matteo Renzi lascia la direzione del Riformista dopo appena nove mesi. A guidare il giornale edito da Romeo, arriverà, dal 1 marzo, Alessandro Barbano. Quello dell'ex presidente del Consiglio è un addio anticipato: lo scorso aprile, quando annunciò su Twitter il suo impegno come direttore editoriale del quotidiano, scrisse infatti che l'incarico sarebbe durato un anno.

"Ho accettato una sfida affascinante - disse il 5 aprile durante la conferenza stampa in diretta Facebook - per un anno sarò il direttore. Non lascio, ma raddoppio. Continuerò a fare il mio lavoro da parlamentare di opposizione, a intervenire in Aula, a fare esattamente quello che stavo facendo, ma ci metto sopra il carico di un'esperienza, tentando di fare un'operazione che serve al Paese". Non sappiamo l'operazione sia servita al Paese, di certo ha dato all'ex rottamatore un'ennesima vetrina e al giornale qualche lettore - militante in più. In molti, in questi mesi, avevano fatto notare che dopo l'avvicendamento con l'ex direttore Piero Sansonetti, passato alla guida della nuova Unità edita dallo stesso Romeo, il giornale era diventato una sorta di house organ di Italia Viva, ma soprattutto del suo leader. Lo stesso restyling della testata, con la "R" di "Riformista" (ma anche di "Renzi") in evidenza, era stata letta come una simbologia abbastanza evidente del nuovo corso.

La sfida delle europee

Un nuovo corso che si interrompe in anticipo, perché - come spiegano dalle parti di Italia Viva - Matteo Renzi sarà impegnato a tempo pieno nella campagna elettorale per le elezioni europee, nel tentativo - per molti disperato - di raggiungere con la sua lista l'agognata soglia di sbarramento del 4 per cento, necessario per ottenere almeno un seggio all'Europarlamento. La concorrenza è spietata, perché a quella soglia aspira anche l'ex alleato, Carlo Calenda, che salvo sorprese dell'ultima ora potrà vantare l'appoggio di +Europa. E poi ci sono una serie di aspiranti "prime donne", che in una virtuale sfida al personaggio più "pop" della campagna elettorale per le europee, potrebbero attirare i riflettori su di loro: il primo è l'ormai celebre generale Vannacci, che la Lega potrebbe candidare in tutte le circoscrizioni, il secondo è l'ex sindaco di terni Stefano Bandecchi, che punta al 4 per cento e, in prospettiva, persino a Palazzo Chigi. Personaggi radicalmente diversi da Renzi, ma che in comune con il senatore di Scandicci hanno un certo ego ipertrofico che potrebbe finire per oscurarlo.

Chi è Alessandro Barbano

Come detto, a prendere il posto di Matteo Renzi come direttore del Riformista arriverà nei prossimi giorni Alessandro Barbano. Classe 1961, Barbano è attualmente condirettore del Corriere dello Sport ed è stato direttore del Mattino di Napoli e vicedirettore del Messaggero. Nel suo curriculum vanta anche delle collaborazioni come editorialista per l'HuffPost e Il Foglio, nonché con Radio Radicale, di cui ha curato per un periodo la rassegna stampa. Barbano ha insegnato per anni teoria e tecnica del linguaggio giornalistico, organizzazione del lavoro redazionale, sociologia delle comunicazioni di massa, retorica, linguaggi e stili del giornalismo, giornalismo politico ed economico all’Università La Sapienza di Roma, all’Università del Molise, alla Link Campus University e all’Università Suor Orsola Benincasa. Come saggista ha scritto il Manuale del giornalismo insieme a Vincenzo Sassu.

Il destino del Riformista

Barbano è sicuramente un nome di primo livello, ma chiaramente non ha la stessa visibilità e la stessa "potenza di fuoco" che poteva avere Matteo Renzi e questo potrebbe causare una flessione delle vendite. Diventa un'incognita anche quella che sarà la linea editoriale del giornale, che per forza di cose diventerà più "neutra" rispetto a quella attuale. Molto dipenderà da cosa farà Andrea Ruggieri, ex deputato di Forza Italia e fedelissimo di Renzi, che attualmente ricopre il ruolo di direttore responsabile.