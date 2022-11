L'incontro tra Renzi e lo 007 Mancini all'autogrill, indagata la prof che li ha ripresi

Rischia di finire sotto processo la professoressa romana di 44 anni che il 23 dicembre del 2020 ha filmato l'incontro tra Matteo Renzi, senatore di Italia Viva, e Marco Mancini, all'epoca nel Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (Dis).

I due si sono visti in un parcheggio dell'Autogrill a Fiano Romano. Il video è stato mostrato poi in esclusiva dalla trasmissione di Raitre Report. All'epoca della messa in onda il tema dei servizi segreti era una delle questioni di attrito principali all'interno della maggioranza e Mancini, secondo la trasmissione, era "in lizza per una nomina di peso all'interno degli apparati di intelligente". Lo 007 non avrebbe poi saputo motivare l'incontro ai suoi superiori, nonostante fosse andato all'appuntamento con l’auto di servizio.

Dopo la puntata è nata una feroce polemica tra Renzi e la trasmissione Report. L'ex premier ha anche presentato denuncia per il video. La Procura di Roma ha adesso notificato la chiusura delle indagini, che precede la richiesta di rinvio a giudizio, per l'accusa di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. Nel capo di imputazione si afferma che la donna "al fine di arrecare danno all'immagine e alla reputazione del senatore Matteo Renzi, diffondeva, mediante email, le riprese video e le fotografie carpite fraudolentemente ad insaputa degli interessati, inerenti all'incontro privato tra il predetto Senatore ed altro soggetto (poi identificato in Mancini Marco), svolti in sua presenza presso l'area di servizio di Fiano Romano, inoltrandole alla casella di posta elettronica di Report ed alla predetta trasmissione televisiva".

"Per le polemiche legate al segreto di Stato (siamo alla terza versione diversa della professoressa di Report e anche stavolta le contraddizioni sono evidenti)", commenta Renzi nelle sue enews.