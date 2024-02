"Meloni e Salvini litigano su tutto, sono i Melonez"

"Mai come in questo momento, Giorgia Meloni e Matteo Salvini litigano su tutto. Dopo Blasi-Totti, Fedez-Ferragni, i Melonez sono la prossima coppia che esploderà. Meloni sta umiliando Salvini e non se le conviene. Io sono arrivato a 3 anni, vediamo quanto durano loro: c'è troppa tensione". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine del Forum in Masseria 2024.

Renzi, intervistato da Bruno Vespa, ha poi spiegato la linea più dura adottata contro il governo Meloni, contro il quale, a inizio legislatura, era stato più morbido, attirandosi anche critiche dagli altri partiti dell'opposizione: "Non è che abbiamo cambiato posizione e siamo contro il governo - ha spiegato - il governo secondo me non sta andando bene. E non lo dico con l'atteggiamento ideologico che ha sempre avuto una parte del Pd o il M5s. "Sulla politica economica il governo di Giorgia Meloni non ha fatto una scelta, ma si è limitato comprensibilmente a non disturbare la linea di Draghi. Poi però ha un buco di bilancio di 30 miliardi che nei prossimi mesi andrà coperto. Sulla questione dell'elezione diretta del premier, magari facessero la riforma, ma hanno scritto una legge con i piedi".

"Meloni? È la più brava influencer del Paese"

Come consuetudine, il leader di Italia Viva ha condito il suo intervento di battute ficcanti, sia all'indirizzo del governo che degli altri partiti dell'opposizione. Giorga Meloni - ha spiegato - è la più brava influencer di questo Paese, basta vedere come fa le foto sull'aereo con la figlia. Detto ciò, si devono vergognare di quello che hanno fatto alla mia famiglia e a mia moglie, l'hanno massacrata su tutti i giornali. Invece quando Giorgia prende l'aereo di Stato fa la foto con la figlia è la numero uno a comunicare. Fino alle elezioni questo governo viaggerà alla grande. Faranno i numeri a colori".

"Alle europee si candiderà Arianna, non Giorgia"

L'ex premier ha confermato che si candiderà in tutte le circoscrizioni alle prossime elezioni europee. "Si candiderà Meloni Arianna e non Meloni Giorgia. Si candiderà Elly Schlein. Io mi candido. C'è bisogno di uno spazio al centro. Io credo che Giorgia Meloni voterà Von der Leyen. Le conviene stare dentro questa maggioranza. Ma Meloni ha un partito europeo un po' incasinato: ha Vox, ha i polacchi e ora ha questo Zemmour, uno che va a dire che la Francia deve prendersi il Piemonte e la Lombardia... Non so come farà a convincerli", ha detto. E poi una stoccata al Pd: "Sta diventando la sesta stella del Movimento 5 Stelle: sul terzo mandato ha scelto di stare dalla parte di Giuseppe Conte, come spesso fa sulla giustizia, anziché ascoltare le richieste di Antonio De Caro e Vincenzo De Luca, di Matteo Ricci e di tutti i sindaci. Vale per il terzo mandato, per l'abuso d'ufficio, per il garantismo. È un problema".