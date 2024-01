Sparo di Capodanno, Renzi attacca: "Stanno mentendo". Tutto quello che non torna

"Sulla storia del pistolero di capodanno, il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro se va bene è reticente, se va male mente - attacca nella sua newsletter personale Matteo Renzi, ex premier - Io penso che stia facendo entrambe le cose. Penso anche che la Meloni che non gli toglie la delega alla polizia penitenziaria rischi in prospettiva di pagare a caro prezzo questa impuntatura. A cosa mi riferisco? Lo vedrete presto - aggiunge Renzi - Non basta ripulire la scena del crimine. Fossi in Delmastro verrei velocemente in Parlamento a dire la verità prima che la verità la dica qualcun altro. Perché è solo questione di tempo, credetemi", conclude.

Perché Renzi insiste sul caso Pozzolo-Delmastro

Il leader di Italia viva aggiunge: "A chi mi dice: ma perché insisti su questa storia? Perché trovo immorale che in una festa di capodanno pubblici ufficiali usino un'arma da fuoco (una?) in una festa in cui ci sono dei bambini e che chi deve dire la verità stia mentendo o mandando pizzini da venti giorni. È una cosa enorme. Ne va della dignità dei membri del Governo, della polizia penitenziaria, delle Istituzioni".

Cosa è successo davvero in quella festicciola di Capodanno in una sperduta località di montagna? Si è avvalso della facoltà di non rispondere il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo nell'interrogatorio convocato a sorpresa la scorsa settimana dalla procura di Biella. E' accusato di avere sparato in maniera accidentale un colpo di revolver che ha ferito Luca Campana, genero del caposcorta del sottosegretario meloniano Delmastro. Il giovane è rimasto ferito, non gravemente, a una gamba. Ma solo per questione di centimetri non è stato colpito all'arteria femorale.

Cosa è successo davvero a Capodanno

Nei giorni scorsi aveva detto a più riprese di non essere stato lui a sparare, e assicurava che avrebbe fatto chiarezza davanti al pubblico ministero. Non l'ha fatto e ha scelto il silenzio "perché sui quotidiani sono usciti ampi stralci di indagini non a disposizione della difesa", precisa il difensore, Andrea Corsaro (che è anche sindaco di centrodestra a Vercelli), dopo la nota pubblicata dalla procura di Biella secondo cui Pozzolo ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Corsaro specificava "che la decisione invece è stata assunta e motivata ai pubblici ministeri in considerazione dell'uscita sui quotidiani, il giorno 16 gennaio, di ampi stralci di atti di indagine non a disposizione della difesa perché coperti da segreto istruttorio. Atti che risultano invece, perché pubblicati, a conoscenza di altri non autorizzati, e ciò con grave pregiudizio per le indagini".

Indagini complesse

Le indagini proseguono. Secondo alcune ipotesi la scelta di non rispondere rientra in una precisa strategia difensiva: non scoprirsi in alcun modo prima dell’arrivo di eventuali evidenze scientifiche. Al momento i risultati degli esami ordinati dalla procura, dallo stub (la ricerca di elementi della combustione della polvere da sparo) alla perizia balistica, non sono completi. Il lavoro degli inquirenti è complesso: i due carabinieri arrivarono sul posto dopo mezzora circa. Non arriveranno poi in nottata né il magistrato di turno né un ufficiale di maggiore esperienza. La scena s'inquina, c'è gente che entra e che esce. Non vengono sequestrati tutti i cellulari, che magari avevano ripreso vari momenti della serata. Pozzolo si lascia convincere a sottoporsi al test dello stub soltanto dal padre, che giunge più tardi. Non consegna i vestiti. Come se non bastasse, per sapere davvero chi c’era attorno a quel tavolo lo stub avrebbe dovuto probabilmente essere eseguito, in un caso simile, su tutti i presenti. Non accade.

E poi dov'era la scorta dell’onorevole Delmastro (quattro uomini)? Lì ce n'erano soltanto due, gli altri erano stati fatti andare via prima. "Ma anche questa è una violazione delle regole per la tutela di una persona che ha un livello di protezione piuttosto alto. E che a fine festeggiamenti deve rientrare a casa", scrive La Stampa. Unica certezza: del caso si parlerà ancora.