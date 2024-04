Salvini in ginocchio da Cesa per cercare di riconquistare il sud

Che la Lega, dopo le prossime elezioni europee, possa perdere la dicitura "Salvini premier" è ormai una probabilità sempre meno remota. E così il leader del Carroccio, in queste settimane, è impegnato in una serie di operazioni volte ad assicurare una tenuta elettorale che lo aiuterebbe a sedare le rivolte interne e a mantenere la sua leadership. Da questo nasce il "corteggiamento" col generale Roberto Vannacci, che va avanti ormai da un po' di mesi e sta facendo storcere il naso a molti dirigenti del Nord che non condividono né l'eventuale salita sul carro dell'alto ufficiale, né il posizionamento politico del partito, sempre più gemellato con i movimenti dell'estrema destra, sia in Italia che in Europa.

Matteo Salvini ha bisogno di recuperare consensi soprattutto al Sud, dove a giugno rischia percentuali umilianti in linea con il voto in Sardegna, dove ha racimolato un misero 3,7 per cento. Nelle regioni del meridione Fratelli d'Italia ha cannibalizzato praticamente tutto il consenso leghista, mentre Forza Italia continua a godere dell'appoggio di molti storici esponenti locali - grandi portatori di voti - che potrebbero agevolare il sorpasso del partito di Antonio Tajani sulla stessa Lega, condannando il suo leader.

L'accordo con l'Udc di Lorenzo Cesa

Per evitare il tracollo lontano dalle "terre amiche", quelle che un tempo a via Bellerio prendevano il nome di "Padania", il leader leghista ha evocato, come un moderno stregone del Palazzo, una presenza appartenente a un'altra era politica: l'Udc di Lorenzo Cesa. "Matteo Salvini e Lorenzo Cesa - si legge in una nota congiunta - si sono confrontati e hanno condiviso che le prossime elezioni europee rappresenteranno un passaggio decisivo per il futuro del Vecchio Continente e dell'Italia. L'attuazione del patto federativo parlamentare viene affidata, per conto della Lega, al deputato Nino Minardo che, insieme all'onorevole Cesa (eletto con Noi Moderati, ndc), parteciperà alla costituzione del gruppo parlamentare Udc presso la Camera".

Cosa prevede il "patto federativo" tra la Lega e gli ex democristiani dell'Udc sottoscritto da Salvini e Cesa? Come nella migliore tradizione della politica italiana, parliamo di voti in cambio di posti. Il primo passo, già avviato, è la nascita della componente Udc alla Camera dei Deputati; è poi previsto un evento nazionale dell'Udc per presentare il patto ai territori; ma il bello arriva dopo, con il "riconoscimento del diritto di tribuna per le prossime elezioni al Parlamento europeo che preveda nella lista della Lega l’inserimento di candidati indicati dall’Udc provenienti dall’area politico culturale democratico-cristiana" e il "riconoscimento della pari dignità e della rappresentanza dell’Udc nella lista della Lega per le prossime elezioni politiche" con "la rappresentanza è determinata in numero quattro candidati ​alla Camera dei Deputati e numero due al Senato della Repubblica in posizioni favorevoli". Insomma, una mini coalizione in cui vengono scambiati "portatori di voti" locali con posti nelle liste per le europee e in quelle delle prossime politiche.

Cosa rischia Matteo Salvini

La mossa del capo del Carroccio, in realtà, nasconde molte insidie. La premessa è che la Lega parte dal 34,6 per cento del 2019 che gli garantì la bellezza di 28 seggi in Europa: oggi, nel migliore dei casi, potrebbe intestarsi 7 o 8 seggi. I candidati nelle liste vengono eletti con le preferenze e i democristiani sono da sempre dei campioni nell'antica arte di spingere l'elettore a scrivere il nome sulla scheda elettorale. Così come potrebbe sbancare il generale Roberto Vannacci, altro corpo estraneo al partito che gode di un suo consenso personale. Insomma, il rischio è che per ottenere un risultato finale non troppo distante da quello che potrebbe ottenere senza "innesti", Salvini si ritrovi con una pattuglia di europarlamentari che con la Lega non hanno nulla a che fare. Chissà se il fermento di questi giorni, da parte dei dirigenti leghisti, è dovuto anche alla percezione di questo rischio.