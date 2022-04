Mattia Santori: gli sfottò social dopo il discorso sulle "oche uccise dai cani"

Mattia Santori, leader delle Sardine, è intervenuto in Consiglio comunale a Bologna per denunciare un "fatto increscioso avvenuto lo scorso giovedì, quando nei pressi di Monzuno due cani scappati al padrone si sono avventati su due oche" del consigliere Davide Celli. Un discorso accorato quello di Santori, che ha espresso la sua vicinanza al consigliere "travolto dalla sofferenza" per la morte delle sue oche.

"È difficile per chi come me non ha animali domestici capire il rapporto che si sviluppa tra una persona e un cane ad esempio – dice il fondatore delle Sardine -, figuriamoci tra un uomo e due oche scontrose e chiassose. Ma ho avuto modo di vedere la casetta che Davide ha costruito per proteggere le sue oche dalle faine, di percepire la costanza di chi tutti i giorni, e per oltre un decennio ha iniziato la giornata aprendo un cancelletto e l'ha conclusa richiudendolo, di chi ha sviluppato ricordi, immagini e aneddoti familiari insieme a una coppia di pennuti".

Il leader delle Sardine ha infine denunciato quei padroni che non rispettano "una responsabilità" che hanno "volontariamente deciso di assumersi, e/o degli allevatori che mettono in natura o sul mercato una quantità spropositata di cani molossoidi", una tipologia di cani "che richiedono attenzioni costanti, esperienza e soprattutto presenza umana". Un discorso accorato dicevamo, anche troppo secondo qualcuno.

Il video, trasmesso in streaming due giorni fa, a molti utenti social è in effetti apparso fuori luogo in un contesto come un consiglio comunale dove ci si dovrebbe occupare di problemi ben più seri. "La tragica perdita di due pennuti. Due minuti di intervento. Durante la guerra" scrive ad esempio il leader di Azione Carlo Calenda. "Questi sono quelli che si erano autonominati 'eredi dei partigiani'". Molte le prese in giro e gli sfottò nei confronti del fondatore delle Sardine, entrato in consiglio comunale dopo aver fatto il pieno di preferenze.

Il video di Mattia Santori sulle oche uccise dai cani

Ad apprezzare il discorso del fondatore delle Sardine è invece il consigliere Davide Celli: "Erano due animali che adoravo e che sono state barbaramente uccise da due cani vaganti che si sono introdotti nel loro recinto" ha scritto su facebook. "Un intervento, quello di Mattia, che mi ha davvero commosso ed è andato ad aggiungersi alla vicinanza manifestata dai miei colleghi in Consiglio Comunale, da amici, lontani e vicini, e anche da tutte quelle persone che non mi conoscono, ma sono state colpite da quanto accaduto. Spero che questa esperienza possa far comprendere a chi intende adottare un cane o un altro animale quali grandi responsabilità ciò comporti".