Mattia Santori e la figuraccia sui social

Ha pensato di denunciare il traffico bolognese. Idea buona, se non lo avesse fatto andando in scooter contromano e sulla corsia preferenziale dedicata agli autobus. Le persone sui social se ne sono accorte e lo hanno criticato in modo così duro, che ala fine ha dovuto togliere il video. E’ l’ultima peripezia di Mattia Santori, portavoce delle Sardine e candidato da indipendente nella lista del Pd alle prossime elezioni a Bologna.

“Questo è quello che succede quando il calendario delle partite lo decide un’emittente televisiva privata come Dazn, che guarda ai suoi interessi e non considera che spesso gli stadi in Italia sono situati in quartieri centrali e residenziali”, aveva scritto Santori, che, a modo suo, ha tentato di affrontare il problema della viabilità urbana.

Ha postato il video su instagram, dove si vedeva andare in scooter a fianco delle auto bloccate dal traffico. Il problema è che lui andava tranquillamente perché la “sua” strada era quella degli autobus, percorsa per giunta in contromano. Qualcuno ha fatto notare come il suo modo di fare non era proprio un bel modo di dare il buon esempio e così, alla fine, il video è stato rimosso.