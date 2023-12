Gasparri a Renzi: "Vigliacco, vai a cag*re". E La Russa chiede il "Var"

Bagarre nell'aula del Senato nel corso della discussione della legge di Bilancio. Durante il suo intervento, il del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha criticato l'astensione di Forza Italia sulla ratifica del Mes.

"Tradisce la vostra storia – ha detto l'ex premier – e le scelte europeiste di Silvio Berlusconi. Con il voto di astensione sul Mes (e capisco l'imbarazzo di Gasparri) state tradendo l'eredità politica di Silvio Berlusconi".

L'urlo di di Maurizio Gasparri

Tirato in causa, il senatore di Forza Italia, grida un "Vigliacco, vai a c*gare" al leader di Italia Viva. Un'espressione che (purtroppo) è molto comune negli emicicli dei due rami del Parlamento, ma che complici quegli inspiegabili momenti di silenzio che si creano nei luoghi affollati, rimbomba per tutta l'aula del palazzo che fu della famiglia, che a quel punto inizia a rumoreggiare. Giustamente infastidito, Matteo Renzi ha interrotto il suo intervento chiedendo alla presidenza di recuperare il tempo a lui sottratto dalla "volgarità e maleducazione" del collega. A margine della seduta, l'ex premier si è poi sfogato con i suoi: "Io ho fatto un intervento politico, Gasparri è semplicemente un cafone", ha detto.

Borghi (Iv) "Un fatto grave". E Gasparri chiede esame video

Enrico Borghi (Iv): "Il fatto che è accaduto è grave – ha detto il capogruppo di Italia Viva, Enrico Borghi, prendendo la parola –. Durante la dichiarazione di voto di Matteo Renzi si è sentito distintamente, e lo ha sentito tutta l'Aula, una frase ingiuriosa del senatore Gasparri nei confronti del senatore Renzi. Per questo chiedo al presidente del Senato di intervenire". A quel punto il Ignazio La Russa ha rassicurato i senatori renziani: "Ho capito perfettamente", ha replicato il presidente del Senato. "Il presidente Renzi ha chiesto un esame della ripresa televisiva, la faremo e se Renzi riterrà potrà intervenire a fine seduta per fatto personale. Ma faremo comunque l'esame per valutare eventuali, eventualissimi provvedimenti", ha concluso.

Le scuse di Gasparri

A stretto giro, come spesso accade in questi casi, sono arrivate le pubbliche scuse. "Mi scuso di alcune frasi inopportune – ha detto Gasparri intervenendo in aula – ma non mi scuso di dover dire la verità, perché Silvio Berlusconi a dicembre 2020 disse 'non voterò la riforma del Mes perché non ci facciamo dettare le scelte da altri'. Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia, un europeista tra i più noti, ha detto più volte che il Mes così non va perché c'è una mancanza di democrazia e che serve un controllo del Parlamento europeo. Per questo ci siamo astenuti. Quindi, fatte le scuse a chi le deve avere, noi in quest'aula lezioni di berlusconismo postumo non ne prendiamo da nessuno".

