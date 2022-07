Lo sfottò di Medvedev su Draghi e la previsione azzeccata di Putin

L'ex presidente e premier russo Dmitrij Medvedev fa del sarcasmo circa le dimissioni di Mario Draghi da presidente del Consiglio. Sul proprio canale Telegram, Medvedev, che è il numero due del potente Consiglio di Sicurezza russo, ha pubblicato soltanto un'eloquente sequenza di immagini: la foto del primo ministro britannico Boris Johnson, quella di Mario Draghi e un terzo riquadro con una sagoma nera con all'interno un punto di domanda bianco. I primi due si sono dimessi, anche se ancora si deve capire cosa accadrà al governo Draghi. La terza figura sembra proprio un "avanti il prossimo", mostrando attesa e interesse - ma anche speranza - per il prossimo governo in crisi in Europa.

La profezia di Putin

La previsione di Vladimir Putin si è avverata. Intervenendo a fine giugno al Forum di San Pietroburgo, il presidente russo aveva previsto divisioni nelle società occidentali causate dal contraccolpo delle sanzioni varate in risposta al'invasione russa in Ucraina, che avrebbero portato "a un'ondata di populismo e crescita di movimenti estremi e radicali, a gravi cambiamenti socio-economici, al degrado e, nel prossimo futuro, a un cambiamento delle élite".