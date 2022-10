Meloni sgancia una bomba su Berlusconi. "Al suo elenco mancava una cosa: non sono ricattabile"

Giorgia Meloni sgancia una bomba sulla testa di Berlusconi. Con l?elezione di Lorenzo Fontana a Presidente della Camera sembravano almeno in parte rientrate le tensioni nella coalizione di centrodestra e invece la leader di Fratelli d?Italia spara a zero sull?alleato. Al giornalista che le chiede dirispondere a quanto scritto sul fogliettino in mano all?ex Cavaliere ieri, Meloni prima dice di non avere niente da aggiungere, salvo poi tirare dritta con la bordata: ?Mi pare che mancasse un punto però fra quelli elencati da Berlusconi: che non sono ricattabile?.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Meloni si riferisce agli aggettivi riferiti a lei nel foglio di Berlusconi, che parlava di donna "supponente, prepotente, arrogante". La risposta di Meloni è durissima perché parla di "ricatto". Questo significherebbe che gli scontri fra i partiti di centrodestra non si limitano alla mera contrattazione fra le parti, non sono solo un braccio di ferro fra chi tenta di ottenere un posto da ministro o una presidenza in più. Meloni parla come se Berlusconi avrebbe tentato anche di metterla spalle al muro ricattandola. Ma con che cosa? Anche questa è una domanda lecita a cui, nelle prossime ore, qualcuno dovrà interrogarsi e la politica dovrà rispondere.

A soffiare sul fuoco che sta incendiando la casa del centrodestra arriva Carlo Calenda su Twitter: "Brava! In questa vicenda la protervia di Berlusconi, i diktat della Ronzulli, la pretesa di ministeri utili personalmente e gli insulti, meritavano una risposta. Ciò premesso così questi non governano sei mesi".