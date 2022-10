Schivato lo strappo, Meloni e Berlusconi andranno insieme da Mattarella

"L'incontro si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d'Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". È quanto si legge in una nota congiunta di Fratelli d'Italia e Forza Italia diffusa al termine dell'incontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Dunque, almeno per ora, i due leader hanno schivato lo strappo definitivo che avrebbe potuto mettere in discussione la formazione del governo.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi aveva lasciato la sede di Fratelli d'Itali in via della Scrofa a Roma quando erano le 17,56, dove era atteso per un incontro faccia a faccia con la leader della destra Giorgia Meloni. L'ex Cavaliere era arrivato alle 16,40 circa. Appena sceso, era stato accolto da Meloni che, sottobraccio, lo aveva accompagnato nel palazzo. I due si sono intrattenuti insieme un'ora e un quarto, poi Berlusconi è stato visto lasciare il palazzo senza alcuna dichiarazione per la stampa.

La dichiazione di Silvio Berlusconi

Dopo poco sui social arriva anche un punto dello stesso Silvio Berlusconi: "Ho incontrato Giorgia Meloni a Roma.

Stiamo lavorando insieme per dare il più presto possibile all'ltalia un Governo forte, coeso e di alto profilo che sappia affrontare le urgenze sin da subito. Per questo motivo, Fdi e Fi si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante l'incontro, abbiamo fatto il punto sulle priorità che il nuovo governo dovrà affrontare, a partire dal caro energia".